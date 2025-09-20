В Одесі невдовзі можливе зростання цін на молочку

В Одесі може здорожчати "молочка". Фото: Новини.LIVE

На "Київському" ринку в Одесі все ще можна купити сир, сметану й вершки за звичними цінами. Та продавці попереджають, що молока стає дедалі менше, і це може вплинути на вартість. Уже зараз люди беруть невеликі порції "на сьогодні".

Про це журналістам Новини.LIVE розповіли продавців на "Київському" ринку Одеси.

Молочні продукти здорожчають: чому

Молочний ряд на ринку працює без черг і ажіотажу. Продукти — у достатку: сир, сметана, вершки, домашнє масло та яйця. Проте продавці не приховують, і кажуть, що у господарствах стало менше корів, і це відчувається.

Домашня сметана на продаж. Фото: Новини.LIVE

Анна, яка вже багато років торгує тут, розповідає, що люди змінили звички покупок.

"Люди тепер беруть небагато — 200–300 грамів сиру чи пів кіло, і вистачає. Масло більше купують під випічку. Пенсіонери найчастіше беруть зовсім маленькі порції", — каже продавчиня.

Які ціни на "молочку" на ринку зараз

Ціни поки що тримаються на знайомому рівні: сир від 150 до 200 грн, масло — 450, сметана — 140, вершки — близько 300, яйця — 70 грн за десяток.

"Все свіже й якісне, але корів стало менше, молока теж менше. Якщо так піде далі, може й подорожчати, хоча поки ніхто не піднімає ціну", — додала продавчиня.

Нагадаємо, у Львові у вересні ціни на базові овочі та фрукти залишаються відносно стабільними, однак продавці застерігають — ближче до зими вони можуть зрости. Також ми писали, що нині ринки Харкова максимально заповнені орендарями.