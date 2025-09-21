Видео
Главная Одесса Свинина на одесском рынке бьет по карману — что говорят продавцы

Свинина на одесском рынке бьет по карману — что говорят продавцы

Дата публикации 21 сентября 2025 16:08
Цены на мясо в Одессе - чего ожидать
Свинина на прилавке рынка. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжают расти цены на домашнюю свинину. Продавцы на рынках признаются, что многие покупатели уже не могут позволить себе большие куски мяса и берут меньше. В то же время они объясняют: подорожание неизбежно из-за роста стоимости кормов.

О ситуации с ценами журналистам Новини.LIVE узнавали на "Киевском" рынке Одессы.

Читайте также:

Цены на мясо в Одессе

На прилавках рынка выбор немалый — от нежной шейки до сала "по-генеральски". Но ценники заставляют задуматься даже постоянных клиентов.

"Задочок — 280 гривен, лопатка или костречик — тоже около 270-280. Шейка с вырезкой уже 380. Биточок — 320 гривен, челагачик — 300, аляшечка обрезная — 250. Есть и более дешевые куски, например ножка за 120", — рассказала продавщица Светлана.

По ее словам, сало также на любой вкус и кошелек. Берут его охотно, ведь это любимый продукт украинцев.

"Есть и соломкой нарезанное, и раскаленное, и наше "генеральское" вышмаленное. Цена колеблется от 50 гривен до 320", — уточнила она.

Рост стоимости мяса неизбежен

Продавщица признается, что сама болезненно воспринимает реакцию покупателей: многие люди, когда слышат стоимость мяса просто разворачиваются и уходят. И по словам Светланы, в будущем цены еще больше подскочат вверх.

"Очень много людей не могут позволить себе купить по такой цене. Я понимаю их. Но вы знаете, какая сейчас стоимость пшеницы, кормов? Все дорожает. Очень жаль, что не каждый человек может купить мясо. Хотелось бы, чтобы всем хватало", — добавила Светлана.

Напомним, в Одессе могут вскоре вырасти цены на молочные продукты. Также мы рассказывали, сколько стоит золото в банках и ломбардах Украины.

Одесса Одесская область мясо Новости Одессы цены на продукты
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
