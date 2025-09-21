Ціни на м'ясо в Одесі — чого очікувати

Свинина на прилавку ринку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі продовжують рости ціни на домашню свинину. Продавці на ринках зізнаються, що багато покупців уже не можуть дозволити собі великі шматки м’яса й беруть менше. Водночас вони пояснюють: подорожчання неминуче через зростання вартості кормів.

Про ситуацію з цінами журналістам Новини.LIVE дізнавалися на "Київському" ринку Одеси.

Ціни на м'ясо в Одесі

На прилавках ринку вибір чималий — від ніжної шийки до сала "по-генеральськи". Але цінники змушують замислитися навіть постійних клієнтів.

"Задочок — 280 гривень, лопатка чи костречик — теж близько 270–280. Шийка з вирізкою вже 380. Биточок — 320 гривень, челагачик — 300, аляшечка обрізна — 250. Є й дешевші шматки, наприклад ніжка за 120", — розповіла продавчиня Світлана.

За її словами, сало також на будь-який смак і гаманець. Беруть його охоче, адже це улюблений продукт українців.

"Маємо і соломкою шмалене, і розжарене, і наше "генеральське" вишмалене. Ціна коливається від 50 гривень до 320", — уточнила вона.

Зростання вартості м'яса неминуче

Продавчиня зізнається, що сама болісно сприймає реакцію покупців: багато людей, коли чують вартість м'яса просто розвертаються і йдуть. Та за словами Світлани, в майбутньому ціни ще більше підскочать вверх.

"Дуже багато людей не можуть дозволити собі купити по такій ціні. Я розумію їх. Але ж ви знаєте, яка зараз вартість пшениці, кормів? Все дорожчає. Дуже шкода, що не кожна людина може купити м’ясо. Хотілося б, щоб усім вистачало", — додала Світлана.

Нагадаємо, в Одесі можуть невдовзі зрости ціни на молочні продукти. Також ми розповідали, скільки коштує золото у банках і ломбардах України.