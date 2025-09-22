Екзотичні фрукти в Одесі: скільки коштують в супермаркетах

Ківано на прилавках супермаркету. Фото: Новини.LIVE

Прилавки одеських супермаркетів поповнилися вибором екзотичних фруктів. Їх завозять з інших країн, зокрема Азії. Восени побільшало різновидів на будь-який смак. Однак ціни досить високі.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з одного з одеських супермаркетів.

Що продають

На прилавках одеських супермаркетів різномаїття свіжих екзотичних фруктів. Вони вражають своїм незвичним виглядом, смаком та текстурою. Однак є чимало пооціновувачів нових відчуттів.

Однією з найдорожчих є гранаділа. Її помаранчева шкірка приховує солодко-кислу м’якоть, яку зручно їсти ложкою. Плід додають до йогуртів, фруктових салатів та освіжаючих напоїв.

Не дешевше коштує і карамбола — також 899 гривень. Її ще називають "зоряним фруктом", адже у розрізі вона нагадує п’ятикутну зірку. Має легкий кисло-солодкий смак та ідеально прикрашає десерти.

Для тих, хто хоче спробувати щось зовсім незвичне, є ківано — 399 гривень за кілограм. Усередині шипуватого жовтого плоду ховається зелена желеподібна м’якоть із присмаком огірка та банана.

Також у продажу є папая "екстра" — 449 гривень. Вона солодка, з ніжною текстурою, і нагадує поєднання дині та гарбуза. Плід часто використовують для смузі та легких салатів.

Більш доступним залишається пасіонфрут — 349 гривень за кілограм. Його ароматна м’якоть із дрібними зернятами має яскраво-кислий присмак і додає екзотики будь-якій страві.

Любителі класики можуть обрати ківі "голд" за 449 гривень. На відміну від зеленого, цей сорт має жовту м’якоть і більш виражену солодкість.

Окремої уваги заслуговують свіжі кокоси. Тайський зараз коштує 159 гривень (зі знижкою, замість 189 грн), а в’єтнамський — 149 гривень. У кожному — натуральна кокосова вода та ніжна м’якоть.

Нагадаємо, ми писали про те, скільки коштує свинина в Одесі. Також ми повідомляли про те, скільки коштують овочі та фрукти у Львові.