Екзотичні фрукти в Одесі: скільки коштують в супермаркетах

Екзотична розкіш — ціни на фрукти в одеських супермаркетах
Прилавки одеських супермаркетів поповнилися вибором екзотичних фруктів. Їх завозять з інших країн, зокрема Азії. Восени побільшало різновидів на будь-який смак. Однак ціни досить високі.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з одного з одеських супермаркетів.
Що продають
На прилавках одеських супермаркетів різномаїття свіжих екзотичних фруктів. Вони вражають своїм незвичним виглядом, смаком та текстурою. Однак є чимало пооціновувачів нових відчуттів.
Однією з найдорожчих є гранаділа. Її помаранчева шкірка приховує солодко-кислу м’якоть, яку зручно їсти ложкою. Плід додають до йогуртів, фруктових салатів та освіжаючих напоїв.
Не дешевше коштує і карамбола — також 899 гривень. Її ще називають "зоряним фруктом", адже у розрізі вона нагадує п’ятикутну зірку. Має легкий кисло-солодкий смак та ідеально прикрашає десерти.
Для тих, хто хоче спробувати щось зовсім незвичне, є ківано — 399 гривень за кілограм. Усередині шипуватого жовтого плоду ховається зелена желеподібна м’якоть із присмаком огірка та банана.
Також у продажу є папая "екстра" — 449 гривень. Вона солодка, з ніжною текстурою, і нагадує поєднання дині та гарбуза. Плід часто використовують для смузі та легких салатів.
Більш доступним залишається пасіонфрут — 349 гривень за кілограм. Його ароматна м’якоть із дрібними зернятами має яскраво-кислий присмак і додає екзотики будь-якій страві.
Любителі класики можуть обрати ківі "голд" за 449 гривень. На відміну від зеленого, цей сорт має жовту м’якоть і більш виражену солодкість.
Окремої уваги заслуговують свіжі кокоси. Тайський зараз коштує 159 гривень (зі знижкою, замість 189 грн), а в’єтнамський — 149 гривень. У кожному — натуральна кокосова вода та ніжна м’якоть.
