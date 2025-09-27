Видео
Цены на газ в Одессе — что скрывают октябрьские платежки

Цены на газ в Одессе — что скрывают октябрьские платежки

Ua ru
Дата публикации 27 сентября 2025 17:45
Цена на газ в Одессе в октябре 2025 года - какие изменения
Мужчина смотрит на платежки. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В октябре жители Одессы продолжат платить за газ по старым тарифам. Однако специалисты предостерегают, что стабильность может оказаться временной, и уже зимой цифры в платежках способны измениться.

Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в сентябре.

Цены на газ в Одессе для населения

В октябре "Нафтогаз Украины" сохраняет действующие тарифы для бытовых потребителей. Цена газа для одесситов остается на уровне 7,96 грн за кубометр, а стоимость доставки от "Одессагаза" — 1,308 грн. Это решение действует благодаря мораторию, который удерживает тарифы от повышения.

Однако, если его отменят, цена может вырасти уже в ближайшие месяцы. Особенно актуальным вопрос становится накануне отопительного сезона, когда расходы семей на коммунальные услуги традиционно увеличиваются.

Цены на газ в Одессе для бизнеса

Совсем другая ситуация у бизнеса. Для предприятий транспортировка газа подорожала более чем в три раза и теперь составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объяснили, что это связано с падением доходов от транзита российского газа. В итоге доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с прошлым годом.

Напомним, в Одессе на рынках в этом году мед стоит дороже, чем в прошлом году из-за весенних заморозков и летней жары. Также мы сообщали, что спрос на квартиры в Одессе растет, а цены уверенно ползут вверх.

