Цена на газ в Одессе в октябре 2025 года - какие изменения

Цены на газ в Одессе — что скрывают октябрьские платежки
В октябре жители Одессы продолжат платить за газ по старым тарифам. Однако специалисты предостерегают, что стабильность может оказаться временной, и уже зимой цифры в платежках способны измениться.
Новини.LIVE рассказывают, сколько одесситы будут платить за голубое топливо в сентябре.
Цены на газ в Одессе для населения
В октябре "Нафтогаз Украины" сохраняет действующие тарифы для бытовых потребителей. Цена газа для одесситов остается на уровне 7,96 грн за кубометр, а стоимость доставки от "Одессагаза" — 1,308 грн. Это решение действует благодаря мораторию, который удерживает тарифы от повышения.
Однако, если его отменят, цена может вырасти уже в ближайшие месяцы. Особенно актуальным вопрос становится накануне отопительного сезона, когда расходы семей на коммунальные услуги традиционно увеличиваются.
Цены на газ в Одессе для бизнеса
Совсем другая ситуация у бизнеса. Для предприятий транспортировка газа подорожала более чем в три раза и теперь составляет 501,97 грн за тысячу кубометров. В Нацкомиссии по регулированию энергетики объяснили, что это связано с падением доходов от транзита российского газа. В итоге доставка для бизнеса выросла на 305% по сравнению с прошлым годом.
