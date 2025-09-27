Рынок недвижимости в Одессе растет

Квартиры в Одессе дорожают. Фото: Новини.LIVE

Одесса снова привлекает внимание не только туристов, но и тех, кто вкладывает деньги в жилье. Спрос на квартиры растет, а цены уверенно ползут вверх. Среди покупателей как украинцы, так и иностранцы, в частности из Молдовы. Эксперты прогнозируют, что рост будет продолжаться и в дальнейшем.

Что сегодня происходит на рынке одесской недвижимости, журналисты Новини.LIVE узнавали у риелтора Светланы Смирной.

Спрос на жилье в Одессе

Этим летом Одесса традиционно приняла большое количество отдыхающих. Однако многие из них приехали не только на море, но и присматриваются к местной недвижимости. Риелтор Светлана Смирная объясняет, что в курортный сезон количество инвестиций в жилье выросло ощутимо.

"Глядя на летний сезон 2025 года, очень большой процент людей приезжают на отдых в Одессу и, конечно, они также инвестируют. Сейчас мы имеем очень крутой проект в Хаджибеевском районе. Там цена за квадратный метр стартует от 7020 долларов, а первый взнос может быть от 3000 долларов. Это очень выгодное предложение", — отмечает она.

Иностранцы инвестируют в жилье в Одессе

По ее словам, с начала года цены на квадратные метры в городе ощутимо выросли. Спрос объясняется не только внутренними покупателями, но и иностранными инвесторами, которые все активнее заходят на одесский рынок.

"Цены на квартиры идут вверх, потому что спрос есть. Если брать так, то с начала года они поднялись на 10-15 тысяч гривен. Это заметный рост, и я уверена, что он будет продолжаться и дальше", — подчеркнула Светлана Смирная.

Риелтор добавляет, что у Одессы имидж города, в который охотно вкладывают не только украинцы. В регионе активно покупают жилье и граждане соседних стран.

"Сейчас среди моих клиентов есть и граждане из Молдовы. Но это не новость: Одесса всегда была курортным городом, в который инвестируют и украинцы, и иностранцы. Спрос на нашу Жемчужину Черного моря есть всегда", — сказала она.

