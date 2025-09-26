Купить дом 400 м² возле Одессы с террасами и камином

Большой дом со всеми удобствами — по цене одесской квартиры
На рынке недвижимости Одессы появился дом площадью 400 квадратных метров с участком на 10 соток. В нем есть камин, несколько террас с видом на частный сектор, гараж и просторная библиотека. Однако жилье все же требует частичного ремонта.
Видео осмотра появилось в соцсетях.
НОВАЯ ЦЕНА 2️⃣9️⃣9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣💲 Дом 400м² Участок 10 соток. По фасаду высокий забор-клинкерный кирпич + ковка. Дом 4 уровня с учетом цокольного этажа. 2-й этаж: три спальни, ванная комната, терраса. 3-й этаж: комната отдыха, спортзал, библиотека. Восточная лестница. Двери - дерево. Теплый пол. Гараж на одну машину. Наружные стены ракушняк - 60см + клинкерный кирпич. Первый этаж: прихожая, гостиная с выходом на террасу, кухня-столовая, комната, два санузла. Камин, действующий камин. Цокольный этаж: зона отдыха (два дивана, телевизор), туалет, кладовки, две технические комнаты. (Котлы, фильтры, насосы, резервуар водные 3000л) #дом #недвижимость #частныйдом #риелтор #дом♬ оригинальный звук - Дома и квартиры в Одессе
Что продают
Под Одессой продают дом, который расположен на благоустроенной зеленой улице с асфальтом и кирпичным забором в сочетании с ковкой. На территории двора выложена плитка, предусмотрены зоны для озеленения.
Внутри дома — просторная гостиная с действующим камином и выходом на террасу, отдельная кухня-столовая, кабинет и гостевой санузел. Дом возведен из ракушняка, толщина стен достигает 60 см, установлены кондиционеры и теплый пол. На втором этаже — три спальни и большая ванная комната на 17 квадратов. Есть выход на уютную террасу. Третий уровень занимает библиотека с собственным санузлом, спортзалом, зоной отдыха и еще одной просторной террасой с панорамным видом.
Особое внимание привлекает дубовая лестница с ковкой, выполненная как авторская работа. В доме остается качественная итальянская мебель. Общая площадь составляет 400 квадратных метров, а участок — 10 соток. Недвижимость выставили на продажу, цена — 299 000 долларов.
