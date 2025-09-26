Купить дом 400 м² возле Одессы с террасами и камином

Дом, который продают под Одессой. Фото: скриншот из видео

На рынке недвижимости Одессы появился дом площадью 400 квадратных метров с участком на 10 соток. В нем есть камин, несколько террас с видом на частный сектор, гараж и просторная библиотека. Однако жилье все же требует частичного ремонта.

Видео осмотра появилось в соцсетях.

Реклама

Читайте также:

Что продают

Под Одессой продают дом, который расположен на благоустроенной зеленой улице с асфальтом и кирпичным забором в сочетании с ковкой. На территории двора выложена плитка, предусмотрены зоны для озеленения.

Внутри дома — просторная гостиная с действующим камином и выходом на террасу, отдельная кухня-столовая, кабинет и гостевой санузел. Дом возведен из ракушняка, толщина стен достигает 60 см, установлены кондиционеры и теплый пол. На втором этаже — три спальни и большая ванная комната на 17 квадратов. Есть выход на уютную террасу. Третий уровень занимает библиотека с собственным санузлом, спортзалом, зоной отдыха и еще одной просторной террасой с панорамным видом.

Особое внимание привлекает дубовая лестница с ковкой, выполненная как авторская работа. В доме остается качественная итальянская мебель. Общая площадь составляет 400 квадратных метров, а участок — 10 соток. Недвижимость выставили на продажу, цена — 299 000 долларов.

Напомним, мы сообщали, что в Аркадии в Одессе продается квартира с роскошной террасой. А также сообщалось, что в Одессе продают коттедж.