Квартира в Аркадии с террасой и видом на море за 310 тысяч за 310 тысяч

В Одессе продают роскошную квартиру в жилом комплексе "Морская симфония". Дом имеет большую террасу с невероятным видом на море, просторную гостиную и несколько спален. Жилье больше напоминает дом, чем стандартную квартиру.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Что предлагают

Квартира расположена в Аркадии и занимает несколько уровней. С террасы открывается панорамный вид на море, что делает дом особенным среди других вариантов. Внутри — просторная кухня-гостиная с большим диваном и телевизором. Есть современная кухня с духовкой, микроволновкой, посудомоечной машиной и большим холодильником. В прихожей обустроен вместительный шкаф-купе и зеркало во всю стену.

В квартире несколько спален, в каждой установлен кондиционер и панорамные окна. Отдельно выделена гардеробная комната с зеркалом, за которым скрыт хозблок с бойлером и фильтром для воды. Большой санузел оборудован двумя раковинами, современной ванной и отдельной колонкой со стиральной и сушильной машинами. Есть и гостевая ванная комната с душем.

Главная спальня оставлена для обустройства будущими владельцами, ее можно сделать под собственный вкус, а окна так же выходят на море. Квартира выставлена на продажу за 310 тысяч долларов.

