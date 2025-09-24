Видео
Главная Одесса Квартира в одесской Аркадий с красивым видом — стоимость

Квартира в одесской Аркадий с красивым видом — стоимость

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 14:25
Квартира в Аркадии с террасой и видом на море за 310 тысяч за 310 тысяч
Вид на море с террасы квартиры с террасы. Фото: скриншот из видео

В Одессе продают роскошную квартиру в жилом комплексе "Морская симфония". Дом имеет большую террасу с невероятным видом на море, просторную гостиную и несколько спален. Жилье больше напоминает дом, чем стандартную квартиру.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Читайте также:
@pavel_estate_odess

ЖК Морская Симфония ул. Мореходный переулок Дом на берегу моря Аркадия, трасса здоровья, Парк Юность 3 этаж 143 метра #недвижимость #одесса #нерухомість #купитьквартируодесса #арендаодесса

♬ оригинальный звук - pavel_estate_odessa

Что предлагают

Квартира расположена в Аркадии и занимает несколько уровней. С террасы открывается панорамный вид на море, что делает дом особенным среди других вариантов. Внутри — просторная кухня-гостиная с большим диваном и телевизором. Есть современная кухня с духовкой, микроволновкой, посудомоечной машиной и большим холодильником. В прихожей обустроен вместительный шкаф-купе и зеркало во всю стену.

В квартире несколько спален, в каждой установлен кондиционер и панорамные окна. Отдельно выделена гардеробная комната с зеркалом, за которым скрыт хозблок с бойлером и фильтром для воды. Большой санузел оборудован двумя раковинами, современной ванной и отдельной колонкой со стиральной и сушильной машинами. Есть и гостевая ванная комната с душем.

Главная спальня оставлена для обустройства будущими владельцами, ее можно сделать под собственный вкус, а окна так же выходят на море. Квартира выставлена на продажу за 310 тысяч долларов.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе за 1 100 000 долларов продается роскошный коттедж. А также в Аркадии прожают трехуровневую квартиру.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
