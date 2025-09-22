Квартира в Аркадии с бассейном и сауной — цена и детали

Элитная недвижимость в Одессе — трехуровневая квартира в Аркадии
В Одессе продают уникальную трехуровневую квартиру с панорамным видом на море и Аркадию. В квартире есть собственный бассейн, сауна, камин. А также есть огромная терраса.
Видео с обзором распространяется в соцсетях.
3️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣💲 Аркадия, ул. Педагогическая 1-й уровень 98м²: зона кухни, гостиная, комната, санузел с душем. 2-й уровень 98м²: две спальни, санузел, ванная комната. 3-й уровень 200м² терраса, летняя кухня, сауна, техническая комната, прачечная. Резервуары воды - два бака по 750л. Бойлер. 📲0️⃣6️⃣3️⃣1️⃣8️⃣5️⃣8️⃣5️⃣7️⃣5️⃣ Ниямаддин #недвижимость #квартира #пентхаус #недвижимостьодесса #недвижимость♬ оригинальный звук - Дома и квартиры в Одессе
Что предлагают
В Одессе появилась на продажу квартира, которую можно назвать почти частным домом на крыше. Она имеет три уровня и поражает своей площадью и планировкой. На третьем этаже расположена просторная терраса с видом на море и Аркадию. Здесь обустроены бассейн, зона для барбекю, душевая и действующий камин. Есть также сауна и возможность обустроить отдельную кухню, развлекательную зону или спальню.
Второй уровень включает просторную спальню с гардеробной и панорамными окнами, откуда открывается вид на море. Также здесь расположена большая ванная комната и еще одна комната. Все помещения оборудованы теплым полом.
На первом уровне — гостевой санузел, комната, а также пространство для будущей кухни и гостиной с панорамными окнами. Есть возможность сделать выход на террасу. Стоимость этой квартиры составляет 340 000 долларов.
