Квартира в Аркадии с бассейном и сауной — цена и детали

В Одессе продают уникальную трехуровневую квартиру с панорамным видом на море и Аркадию. В квартире есть собственный бассейн, сауна, камин. А также есть огромная терраса.

Что предлагают

В Одессе появилась на продажу квартира, которую можно назвать почти частным домом на крыше. Она имеет три уровня и поражает своей площадью и планировкой. На третьем этаже расположена просторная терраса с видом на море и Аркадию. Здесь обустроены бассейн, зона для барбекю, душевая и действующий камин. Есть также сауна и возможность обустроить отдельную кухню, развлекательную зону или спальню.

Второй уровень включает просторную спальню с гардеробной и панорамными окнами, откуда открывается вид на море. Также здесь расположена большая ванная комната и еще одна комната. Все помещения оборудованы теплым полом.

На первом уровне — гостевой санузел, комната, а также пространство для будущей кухни и гостиной с панорамными окнами. Есть возможность сделать выход на террасу. Стоимость этой квартиры составляет 340 000 долларов.

