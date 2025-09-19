Квартира с "бомбоубежищем" в Одессе - цена и реакция людей

Люди на одной из улиц Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе показали обзор квартиры с собственным "бомбоубежищем", которую выставили на продажу. Жилье имеет площадь 93 квадрата, новый ремонт и расположено на первом этаже.

Видео осмотра появилось в соцсетях.

Что предлагают

В Хаджибейском районе Одессы продают жилье, в котором владельцы обустроили укрытие. В квартире просторная кухня-гостиная и отдельная спальня. Наибольшее внимание досталось подвалу, который продавцы назвали "бомбоубежищем". На нижнем этаже есть туалет и ванные, а также место для мебели и техники. Цена квартиры составляет 55 тысяч долларов.

Реакция в сети

В соцсетях пользователи раскритиковали такую формулировку. Люди отметили, что подвал нельзя называть бомбоубежищем, ведь там нет ни бронированных дверей, ни вентиляции, ни укреплений. Комментаторы подчеркивают, что настоящее хранилище должно выдерживать прямое попадание, тогда как это — лишь переоборудованное подвальное помещение.

