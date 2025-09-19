еОселя в Одесской области: военные семьи получили жилье

Многоквартирный дом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Второй год подряд в Одесской области работает программа компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам. Это реальная поддержка военных и ветеранов, которые рисковали жизнью, а теперь могут обеспечить свои семьи собственным жильем. Уже более 400 семей защитников из Одесской области смогли приобрести жилье благодаря программе "еОселя".

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Жилье для семей

По словам Кипера уже 419 семей защитников из Одесской области смогли приобрести жилье благодаря программе "еОселя". Государство компенсирует часть процентов по ипотеке, чтобы сделать квартиры для военных доступными. Всего на компенсацию направили более 20,4 миллиона гривен. Для многих это стало шансом быстрее переехать в собственную квартиру и начать новую страницу жизни после службы.

К программе приобщены 11 банков, среди которых Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Сенс Банк и Радабанк. Еще пять учреждений также работают с программой: Кредит Днепр, Таскомбанк, Глобус-Банк, Скай Банк и Банк Инвестиций и Сбережений. Компенсация составляет 3% годовых по ипотечным кредитам.

"Это позволяет уменьшить ежемесячные выплаты и сделать приобретение жилья более реальным для защитников и их семей. "Это реальная помощь нашим защитникам и ветеранам, которые за кредитные средства приобрели жилье на условиях государственной программы",— отметил Кипер.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе одни из самых дорогих квартир по госпрограмме. Также мы писали о том, какие есть программы для ВПЛ связанные с жильем.