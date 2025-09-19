Жилье для переселенцев в Украине - программы и возможности

Переселенцы оформляют помощь. Фото: УНИАН

Жилищный вопрос для переселенцев остается одним из самых острых вызовов для Украины. Несмотря на десятки тысяч выданных сертификатов и запущенные государственные программы, количество людей, нуждающихся в собственной крыше над головой, продолжает расти из-за новых разрушений. Государство вынуждено искать баланс между финансовыми возможностями и потребностями граждан, комбинируя различные инструменты поддержки — от льготного кредитования и социального жилья до программ переквалификации.

Журналисты Новини.LIVE спросили у народного депутата Украины Руслана Горбенко, как сейчас проходит процедура выдачи жилья ВПЛ.

Программы для переселенцев

Министерство регионального развития уже выдало более 100 тысяч сертификатов на ремонт или приобретение жилья. Это позволяет семьям самостоятельно решать, как использовать средства — восстановить поврежденный дом или приобрести новое жилье. Такая система дает людям определенную свободу выбора и возможность адаптировать программу под собственные нужды.

"Проблемы по количеству переселенцев государство решает, но они, к сожалению, не уменьшаются, а порой и увеличивается. Сейчас желающих выезжать в Европу не такой большой процент, как, например, в 2022 году. Поэтому программы правительства и Верховной Рады Украины как раз направлены на то, чтобы обеспечить временным жильем, а затем предоставить возможность либо на льготное кредитование, либо на социальное жилье, либо на сертификат", — объясняет народный депутат Украины Руслан Горбенко.

Народный депутат Украины Руслан Горбенко на совещании: Facebook/Ruslan Gorbenko

Несмотря на масштабную работу, потребность в жилье все еще чрезвычайно острая. Российские атаки продолжают разрушать инфраструктуру и увеличивать количество людей, которые теряют дом. Поэтому даже действенные программы не всегда успевают закрывать новые вызовы.

Право переселенцев на жилье

Постепенно государство формирует новую систему гарантий для внутренне перемещенных лиц. Для подтверждения состояния жилья на прифронтовых территориях уже используются фотоотчёт с дронов. Это позволяет документировать масштабы разрушений в зонах, где невозможно провести инспекцию физически. Главный принцип заключается в том, что каждый переселенец с оккупированных территорий имеет право на жилье — социальное или собственное. В перспективе такие гарантии планируют закрепить в законодательстве и обеспечить через новые программы.

"Мы понимаем, что в городе Бахмуте никто не может провести инспекцию имущества или даже провести фотосъемку, потому что мы понимаем, что это разрушенный врагом город, то полностью все люди, проживавшие в этом городе, будут обеспечены правом на жилье. Это будет автоматически для всех временно оккупированных территорий Украины", — подчеркнул депутат.

Переселенцы оформляются на помощь. Фото: УНИАН

Такой подход позволяет избегать лишней бюрократии и признает очевидный факт разрушений без дополнительных доказательств. Для людей, которые потеряли все, это дает надежду на восстановление стабильности и возвращение к нормальной жизни.

Мониторинг опроса переселенцев

Чтобы лучше понять потребности переселенцев, власти регулярно проводят опросы. Один из последних показал: часть людей готова принять жилье в сельской местности. Это свидетельствует, что не все стремятся переехать в большие города — село может стать реальной альтернативой для тех, кто хочет иметь собственное хозяйство.

"Мы не можем всех поселить в крупные города, как Одесса или Киев. Надо проверять, из какого района приехали люди, откровенно говоря, сейчас мы ориентируемся на сертификат 2 миллиона для возмещения имущества. Подчеркиваю, что пока не закрыт вопрос по репарации и решению наших партнеров по заморозке — 300 миллиардов долларов страны-агрессора, то здесь говорить о выдаче всем сертификатов невозможно", — объясняет эксперт.

Народный депутат Украины Руслан Горбенко в Верховной Раде. Фото: Facebook/Ruslan Gorbenko

Государство вынуждено балансировать между финансовыми возможностями и потребностями граждан. Сертификаты в два миллиона гривен пока рассматривают как ориентир, но без репараций и использования замороженных активов страны-агрессора реализация масштабных программ остается под вопросом. В то же время льготные кредиты могут стать первым шагом для частичного решения жилищного кризиса.

Село как альтернатива

Особое внимание власти уделяют старшему поколению переселенцев. Для многих пожилых людей жизнь в селе выглядит более привлекательной, чем в больших городах. Там они могут иметь собственный участок, вести хозяйство и оставаться более самостоятельными.

"На данный момент 19% людей согласились вернуться в село, а там жилье стоит 150-400 тысяч гривен за дома с земельными участками 30-40 соток. То есть мы понимаем, что это очень важно. Когда мы заботимся о малозащищенных группах, пенсионеры бабушки и дедушки, они соглашаются приехать в село, там где они могут вести собственное хозяйство", — подчеркивает народный депутат Украины Руслан Горбенко.

Пожилая женщина возле дома в селе. Фото: УНИАН

Таким образом, село становится реальной альтернативой для уязвимых категорий переселенцев. Низкая стоимость жилья и наличие земли создают условия для минимальной стабильности. Для старшего поколения это еще и шанс вернуться к привычному образу жизни, что важно для психологической адаптации.

Трудоустройство и переквалификация

Жилищные программы правительство старается сочетать с экономическими возможностями. Переселенцы могут получить не только сертификаты на жилье, но и финансовую помощь для переквалификации. На обучение можно выделить до 30 тысяч гривен — это шанс получить новую профессию или повысить квалификацию.

"Пока мы предоставляем сертификаты на переквалификацию, это до 30 тысяч гривен, вы можете пройти обучение и получить либо новую профессию, либо повысить квалификацию уже по действующему направлению. Однако честно говоря, когда мы видим, как растет средняя заработная плата по Украине из-за большого дефицита консументов. На сегодня это уже 22 тысяч гривен, а на 2026 год прогнозируется 24,6 тысячи, а я думаю, что будет еще больше, примерно 27 тысяч будет средняя заработная плата по Украине. Все компании будут заинтересованы для того, чтобы иметь особо квалифицированных людей из Донбасса, Херсонщины или Харьковщины", — отмечает народный депутат Украины Руслан Горбенко.

Народный депутат Украины Руслан Горбенко. Фото: Facebook/Ruslan Gorbenko

Таким образом, политика в отношении переселенцев выходит за пределы только жилищного вопроса. Она ориентирована также на интеграцию в рынок труда, что является ключевым для стабильной жизни. Государство делает ставку на спрос на квалифицированных кадров, чтобы переселенцы могли закрепиться на новых местах и получить финансовую независимость.

