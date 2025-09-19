Житло для переселенців в Україні - програми та можливості

Переселенці оформлюють допомогу. Фото: УНІАН

Житлове питання для переселенців залишається одним із найгостріших викликів для України. Попри десятки тисяч виданих сертифікатів і запущені державні програми, кількість людей, які потребують власного даху над головою, продовжує зростати через нові руйнування. Держава змушена шукати баланс між фінансовими можливостями та потребами громадян, комбінуючи різні інструменти підтримки — від пільгового кредитування й соціального житла до програм перекваліфікації.

Журналісти Новини.LIVE запитали в народного депутата України Руслана Горбенка, як зараз проходить процедура видачі житла ВПО.

Реклама

Читайте також:

Програми для переселенців

Міністерство регіонального розвитку вже видало понад 100 тисяч сертифікатів на ремонт або придбання житла. Це дозволяє родинам самостійно вирішувати, як використати кошти — відновити пошкоджений будинок чи придбати нове житло. Така система дає людям певну свободу вибору й можливість адаптувати програму під власні потреби.

"Проблеми за кількістю переселенців держава вирішує, але вони, на жаль, не зменшуються, а по деколи й збільшується. Зараз охочих виїжджати в Європу не такий великий відсоток, як, наприклад, у 2022 році. Тому програми уряду і Верховної Ради України саме спрямовані на те, щоб забезпечити тимчасовим житлом, а потім надати можливість або на пільгове кредитування, або на соціальне житло, чи сертифікат", — пояснює народний депутат України Руслан Горбенко.

Народний депутат України Руслан Горбенко на нараді. Фото: Facebook/Ruslan Gorbenko

Попри масштабну роботу, потреба у житлі все ще надзвичайно гостра. Російські атаки продовжують руйнувати інфраструктуру й збільшувати кількість людей, які втрачають дім. Тому навіть дієві програми не завжди встигають закривати нові виклики.

Право переселенців на житло

Поступово держава формує нову систему гарантій для внутрішньо переміщених осіб. Для підтвердження стану житла на прифронтових територіях вже використовуються фотозвіти з дронів. Це дозволяє документувати масштаби руйнувань у зонах, де неможливо провести інспекцію фізично. Головний принцип полягає в тому, що кожен переселенець з окупованих територій має право на житло — соціальне чи власне. У перспективі такі гарантії планують закріпити в законодавстві та забезпечити через нові програми.

"Ми розуміємо, що в місті Бахмуті ніхто не може провести інспекцію майна або навіть провести фотозйомку, бо ми розуміємо, що це зруйноване ворогом місто, то тут повністю всі люди, які проживали в цьому місті, будуть забезпечені правом на житло. Це буде автоматично для всіх тимчасово окупованих територій України", — підкреслив депутат.

Переселенці оформлюються на допомогу. Фото: УНІАН

Такий підхід дозволяє уникати зайвої бюрократії й визнає очевидний факт руйнувань без додаткових доказів. Для людей, які втратили все, це дає надію на відновлення стабільності та повернення до нормального життя.

Моніторинг опитування переселенців

Щоб краще зрозуміти потреби переселенців, влада регулярно проводить опитування. Одне з останніх показало: частина людей готова прийняти житло в сільській місцевості. Це свідчить про те, що не всі прагнуть переїхати до великих міст — село може стати реальною альтернативою для тих, хто хоче мати власне господарство.

"Ми не можемо всіх поселити в великі міста, як Одеса або Київ. Треба перевіряти, з якого району приїхали люди, відверто кажучи, зараз ми орієнтуємося на сертифікат 2 мільйони для відшкодовування майна. Підкреслюю, що поки не закрите питання щодо репарації й рішення наших партнерів щодо заморозки — 300 мільярдів доларів країни-агресора, то тут казати про видачу всім сертифікатів неможливо", — пояснює експерт.

Народний депутат України Руслан Горбенко у Верховній Раді. Фото: Facebook/Ruslan Gorbenko

Держава змушена балансувати між фінансовими можливостями й потребами громадян. Сертифікати у два мільйони гривень поки що розглядають як орієнтир, але без репарацій і використання заморожених активів країни-агресора реалізація масштабних програм залишається під питанням. Водночас пільгові кредити можуть стати першим кроком для часткового вирішення житлової кризи.

Село як альтернатива

Особливу увагу влада приділяє старшому поколінню переселенців. Для багатьох літніх людей життя у селі виглядає привабливішим, ніж у великих містах. Там вони можуть мати власну ділянку, вести господарство і залишатися більш самостійними.

"На разі 19% людей погодились повернутися у село, а там житло коштує 150-400 тисяч гривень за будинки з земельними ділянками 30-40 соток. Тобто ми розуміємо, що це дуже важливо. Коли ми піклуємося про малозахищені групи, пенсіонери бабусі і дідусі, вони погоджуються приїхати у село. Особливо ті, хто жив вже в селі, тому що у них буде ще земельна ділянка там, де вони можуть вести власне господарство", — підкреслює народний депутат України Руслан Горбенко.

Літня жінка біля будинку в селі. Фото: УНІАН

Таким чином, село стає реальною альтернативою для вразливих категорій переселенців. Низька вартість житла й наявність землі створюють умови для мінімальної стабільності. Для старшого покоління це ще й шанс повернутися до звичного способу життя, що важливо для психологічної адаптації.

Працевлаштування та перекваліфікація

Житлові програми уряд намагається поєднувати з економічними можливостями. Переселенці можуть отримати не лише сертифікати на житло, а й фінансову допомогу для перекваліфікації. На навчання можна виділити до 30 тисяч гривень — це шанс здобути нову професію або підвищити кваліфікацію.

"Наразі ми надаємо сертифікати на перекваліфікацію, це до 30 тисяч гривень, ви можете пройти навчання й отримати або нову професію, або підвищити кваліфікацію вже по чинному напрямку. Проте, відверто кажучи, коли ми бачимо, як росте середня заробітна платня по Україні з-за великого дефіциту консументів. На сьогоднішній час це вже 22 тисячі гривень, а на 2026 рік прогнозується 24,6 тисячі, а я думаю, що буде ще більше, приблизно 27 тисяч буде середня заробітна платня по Україні. Всі компанії будуть зацікавлені для того, щоб мати особливо кваліфікованих людей з Донбасу, Херсонщини чи Харківщини", — наголошує народний депутат України Руслан Горбенко.

Народний депутат України Руслан Горбенко. Фото: Facebook/Ruslan Gorbenko

Таким чином, політика щодо переселенців виходить за межі лише житлового питання. Вона орієнтована також на інтеграцію в ринок праці, що є ключовим для стабільного життя. Держава робить ставку на попит на кваліфікованих кадрів, щоб переселенці могли закріпитися на нових місцях і здобути фінансову незалежність.

Раніше ми писали, що ВПО зможуть отримати нову допомогу від держави. А також про майбутнє ВПО в разі зменшення виплат.