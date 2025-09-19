Відео
Україна
Військові з Одещини можуть отримати власне житло — як саме

Військові з Одещини можуть отримати власне житло — як саме

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 12:21
єОселя на Одещині: військові родини отримали житло
Багатоквартирний будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Другий рік поспіль в Одеській області працює програма компенсації відсоткової ставки за іпотечними кредитами. Це реальна підтримка військових і ветеранів, які ризикували життям, а тепер можуть забезпечити свої сім’ї власним житлом. Вже понад 400 родин захисників з Одещини змогли придбати житло завдяки програмі "єОселя".

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Житло для родин

За словами Кіпера вже 419 родин захисників з Одещини змогли придбати житло завдяки програмі "єОселя". Держава компенсує частину відсотків за іпотекою, щоб зробити квартири для військових доступнішими. Загалом на компенсацію спрямували понад 20,4 мільйона гривень. Для багатьох це стало шансом швидше переїхати у власну квартиру та почати нову сторінку життя після служби.

До програми долучені 11 банків, серед яких Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк та Радабанк. Ще п’ять установ також працюють із програмою: Кредит Дніпро, Таскомбанк, Глобус-Банк, Скай Банк та Банк Інвестицій і Заощаджень. Компенсація становить 3% річних за іпотечними кредитами.

"Це дозволяє зменшити щомісячні виплати і зробити придбання житла більш реальним для захисників та їхніх родин. "Це реальна допомога нашим захисникам та ветеранам, які за кредитні кошти придбали житло на умовах державної програми", — зазначив Кіпер.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі одні із найдорожчих квартир за держпрограмою. Також ми писали про те, які є програми для ВПО пов'язані з житлом.

Одеса Одеська область житло Новини Одеси єОселя квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
