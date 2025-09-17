Квартира в Одессе за $8 тысяч с сараем и местом под беседку

Квартира в Одессе по цене сарая — какие преимущества
В Одессе выставили на продажу небольшую квартиру по весьма доступной цене. Жилье требует ремонта, но имеет все коммуникации и проект для АГВ. К квартире прилагаются два бонуса для будущих владельцев.
Видео с осмотром появилось в соцсетях.
@realtor_odessa_slon
+380506492707 Оксана АН Слон #квартирауморяодесса #анслон #недвижимостьодесса #квартираводесса #куплюквартируодесса♬ оригинальный звук - Недвижимость в Одессе
Что предлагают
В Одессе выставили на продажу квартиру, в которой есть газ, свет, вода и центральная канализация. Для отопления уже готов проект под автономную газовую котельную (АГВ). Площадь жилья — 30 метров квадратрих, комната светлая и просторная, с двумя окнами.
Кроме того, в стоимость квартиры входят два бонуса — сарай в конце двора и место для собственной беседки. То есть к жилой площади добавляется территория и помещения, которые новые владельцы могут использовать под любые нужды. Цена достаточно символическая для рынка недвижимости — 8 тысяч долларов.
Напомним, мы писали о том, где в Украине стали дешеветь квартиры. Также мы сообщали, что в одной из стран ЕС изменятся правила аренды жилья.
Читайте Новини.LIVE!