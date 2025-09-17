Видео
Квартира в Одессе по цене сарая — какие преимущества

Квартира в Одессе по цене сарая — какие преимущества

Дата публикации 17 сентября 2025 11:30
Квартира в Одессе за $8 тысяч с сараем и местом под беседку
Дом, в котором продают квартиру. Фото: скриншот из видео

В Одессе выставили на продажу небольшую квартиру по весьма доступной цене. Жилье требует ремонта, но имеет все коммуникации и проект для АГВ. К квартире прилагаются два бонуса для будущих владельцев.

Видео с осмотром появилось в соцсетях.

Читайте также:

Что предлагают

В Одессе выставили на продажу квартиру, в которой есть газ, свет, вода и центральная канализация. Для отопления уже готов проект под автономную газовую котельную (АГВ). Площадь жилья — 30 метров квадратрих, комната светлая и просторная, с двумя окнами.

Кроме того, в стоимость квартиры входят два бонуса — сарай в конце двора и место для собственной беседки. То есть к жилой площади добавляется территория и помещения, которые новые владельцы могут использовать под любые нужды. Цена достаточно символическая для рынка недвижимости — 8 тысяч долларов.

Напомним, мы писали о том, где в Украине стали дешеветь квартиры. Также мы сообщали, что в одной из стран ЕС изменятся правила аренды жилья.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
