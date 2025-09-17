Відео
Квартира в Одесі за ціною сараю — які переваги

Квартира в Одесі за ціною сараю — які переваги

Дата публікації: 17 вересня 2025 11:30
Квартира в Одесі за $8 тисяч із сараєм та місцем під бесідку
Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж невелику квартиру за досить доступною ціною. Житло потребує ремонту, але має всі комунікації та проєкт для АГВ. До квартири додаються два бонуси для майбутніх власників.

Відео з оглядом з'явилося у соцмережах.

Що пропонують

В Одесі виставили на продаж квартиру, в якій є газ, світло, вода та центральна каналізація. Для опалення вже готовий проєкт під автономну газову котельню (АГВ). Площа житла — 30 метрів квадратрих, кімната світла та простора, з двома вікнами.

Крім того, у вартість квартири входять два бонуси — сарай у кінці двору та місце для власної бесідки. Тобто до житлової площі додається територія та приміщення, які нові власники можуть використовувати під будь-які потреби. Ціна досить символічна для ринку нерухомості — 8 тисяч доларів.

Нагадаємо, ми писали про те, де в Україні почали дешевшати квартири. Також ми повідомляли, що в одній із країн ЄС зміняться правила оренди житла.

Одеса нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
