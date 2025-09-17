Квартира в Одесі за $8 тисяч із сараєм та місцем під бесідку

Будинок, в якому продають квартиру. Фото: скриншот з відео

В Одесі виставили на продаж невелику квартиру за досить доступною ціною. Житло потребує ремонту, але має всі комунікації та проєкт для АГВ. До квартири додаються два бонуси для майбутніх власників.

Що пропонують

В Одесі виставили на продаж квартиру, в якій є газ, світло, вода та центральна каналізація. Для опалення вже готовий проєкт під автономну газову котельню (АГВ). Площа житла — 30 метрів квадратрих, кімната світла та простора, з двома вікнами.

Крім того, у вартість квартири входять два бонуси — сарай у кінці двору та місце для власної бесідки. Тобто до житлової площі додається територія та приміщення, які нові власники можуть використовувати під будь-які потреби. Ціна досить символічна для ринку нерухомості — 8 тисяч доларів.

