Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі продають квартиру з бомбосховищем — скільки коштує

В Одесі продають квартиру з бомбосховищем — скільки коштує

Ua ru
Дата публікації: 19 вересня 2025 15:39
Квартира з «бомбосховищем» в Одесі – ціна і реакція людей
Люди на одній із сулиць Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі показали огляд квартири з власним "бомбосховищем", яку виставили на продаж. Житло має площу 93 квадрати, новий ремонт і розташоване на першому поверсі.

Відео огляду з'явилося у соцмережах.

Реклама
Читайте також:

Що пропонують

У Хаджибейському районі Одеси продають житло, в якому власники облаштували укриття. У квартирі простора кухня-вітальня та окрема спальня. Найбільша увага дісталася підвалу, який продавці назвали "бомбосховищем". На нижньому поверсі є туалет та ванні, а також місце для меблів і техніки. Ціна квартири становить 55 тисяч доларів.

Реакція у мережі

У соцмережах користувачі розкритикували таке формулювання. Люди наголосили, що підвал не можна називати бомбосховищем, адже там немає ані броньованих дверей, ані вентиляції, ані укріплень. Коментатори підкреслюють, що справжнє сховище має витримувати пряме влучання, тоді як це — лише переобладнане підвальне приміщення.

Нагадаємо, ми писали, що на Одещині військові можуть отримати власне житло. Також ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру за ціною сараю.

Одеса квартири нерухомість Одеська область Новини Одеси продаж
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації