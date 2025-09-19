Квартира з «бомбосховищем» в Одесі – ціна і реакція людей

Люди на одній із сулиць Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі показали огляд квартири з власним "бомбосховищем", яку виставили на продаж. Житло має площу 93 квадрати, новий ремонт і розташоване на першому поверсі.

Відео огляду з'явилося у соцмережах.

Що пропонують

У Хаджибейському районі Одеси продають житло, в якому власники облаштували укриття. У квартирі простора кухня-вітальня та окрема спальня. Найбільша увага дісталася підвалу, який продавці назвали "бомбосховищем". На нижньому поверсі є туалет та ванні, а також місце для меблів і техніки. Ціна квартири становить 55 тисяч доларів.

Реакція у мережі

У соцмережах користувачі розкритикували таке формулювання. Люди наголосили, що підвал не можна називати бомбосховищем, адже там немає ані броньованих дверей, ані вентиляції, ані укріплень. Коментатори підкреслюють, що справжнє сховище має витримувати пряме влучання, тоді як це — лише переобладнане підвальне приміщення.

