Обвинувачений у вбивстві підлітка у фунікулері отримав вирок
Елітна нерухомість в Одесі — трирівнева квартира в Аркадії

Елітна нерухомість в Одесі — трирівнева квартира в Аркадії

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 15:18
Квартира в Аркадії з басейном і сауною — ціна та деталі
Вид на море з тераси квартири. Фото: скриншот із відео

В Одесі продають унікальну трирівневу квартиру з панорамним видом на море та Аркадію. У помешканні є власний басейн, сауна, камін. А також є величезна тераса.

Відео з оглядом шириться в соцмережах.

Читайте також:
@niyamaddin_realty

3️⃣4️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣💲 Аркадія, вул. Педагогічна 1-й рівень 98м²: зона кухні, вітальня, кімната, санвузол з душем. 2-й рівень 98м²: дві спальні, санвузол, ванна кімната. 3-й рівень 200м² тераса, літня кухня, сауна, технічна кімната, пральна. Резервуари води - два бака по 750л. Бойлер. 📲0️⃣6️⃣3️⃣1️⃣8️⃣5️⃣8️⃣5️⃣7️⃣5️⃣ Ніямаддін #недвижимость #квартира #пентхаус #нерухомістьодеса #нерухомість

♬ оригинальный звук - Будинки та квартири в Одесі

Що пропонують

В Одесі з’явилась на продаж квартира, яку можна назвати майже приватним будинком на даху. Вона має три рівні та вражає своєю площею й плануванням. На третьому поверсі розташована простора тераса з видом на море й Аркадію. Тут облаштовані басейн, зона для барбекю, душова та діючий камін. Є також сауна та можливість облаштувати окрему кухню, розважальну зону чи спальню.

Другий рівень включає простору спальню з гардеробною та панорамними вікнами, звідки відкривається вид на море. Також тут розташована велика ванна кімната та ще одна кімната. Усі приміщення обладнані теплою підлогою.

На першому рівні — гостьовий санвузол, кімната, а також простір для майбутньої кухні та вітальні з панорамними вікнами. Є можливість зробити вихід на терасу. Вартість цієї квартири становить 340 000 доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі продають квартиру із бомбосховищем. Також ми писали про те, скільки квартир можна мати в Україні.

Одеса Одеська область Новини Одеси продаж купити квартиру квартира
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
