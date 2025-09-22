Квартира в Аркадії з басейном і сауною — ціна та деталі

Елітна нерухомість в Одесі — трирівнева квартира в Аркадії
В Одесі продають унікальну трирівневу квартиру з панорамним видом на море та Аркадію. У помешканні є власний басейн, сауна, камін. А також є величезна тераса.
Відео з оглядом шириться в соцмережах.
340000$ Аркадія, вул. Педагогічна 1-й рівень 98м²: зона кухні, вітальня, кімната, санвузол з душем. 2-й рівень 98м²: дві спальні, санвузол, ванна кімната. 3-й рівень 200м² тераса, літня кухня, сауна, технічна кімната, пральна. Резервуари води - два бака по 750л. Бойлер.
Що пропонують
В Одесі з’явилась на продаж квартира, яку можна назвати майже приватним будинком на даху. Вона має три рівні та вражає своєю площею й плануванням. На третьому поверсі розташована простора тераса з видом на море й Аркадію. Тут облаштовані басейн, зона для барбекю, душова та діючий камін. Є також сауна та можливість облаштувати окрему кухню, розважальну зону чи спальню.
Другий рівень включає простору спальню з гардеробною та панорамними вікнами, звідки відкривається вид на море. Також тут розташована велика ванна кімната та ще одна кімната. Усі приміщення обладнані теплою підлогою.
На першому рівні — гостьовий санвузол, кімната, а також простір для майбутньої кухні та вітальні з панорамними вікнами. Є можливість зробити вихід на терасу. Вартість цієї квартири становить 340 000 доларів.
