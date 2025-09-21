Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Виплати ВПО — коштів не вистачає на оренду квартири в Одесі

Виплати ВПО — коштів не вистачає на оренду квартири в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 21 вересня 2025 17:49
Компенсація за зруйноване житло в Україні — яка процедура
Зруйноване унаслідок війни житло. Фото ілюстративне: AFP

В Україні спростили процедуру отримання компенсацій за зруйноване під час війни житло. Тепер не завжди потрібно надавати фото чи відео — держава використовує й інші способи фіксації.

Як саме працює новий підхід і чому переселенцям варто готуватися до різних варіантів підтримки, пояснив народний депутат Руслан Горбенко.

Реклама
Читайте також:

Компенсація за зруйноване житло

За його словами, раніше для того, щоб отримати компенсацію за зруйновану квартиру чи будинок, люди мали надати чимало доказів — від фото до відео. Тепер цей механізм намагаються зробити простішим.

"Зараз ми домовились, що у прифронтових районах будуть використовувати фотозвіти з дронів. Але головне — політика держави стоїть на тому, що кожен переселенець із тимчасово окупованих територій має право на житло", — пояснив Руслан Горбенко.

Він наголосив, що навіть якщо інспекція не може фізично працювати у зруйнованих містах, наприклад, у Бахмуті, жителі таких населених пунктів автоматично матимуть право на компенсацію чи нове житло.

Виплат не вистачає на квартиру в Одесі

Депутат також прокоментував скарги переселенців, які кажуть, що нинішніх виплат не вистачає навіть на невелику квартиру в Одесі.

"Ми вже провели опитування тисячі переселенців, і 19% погодилися, що можуть отримати житло у селі. Там будинки з ділянкою коштують від 150 до 400 тисяч гривень. Це значно дешевше, ніж у великих містах", — розповів він.

За словами Горбенка, держава зараз орієнтується на сертифікати на два мільйони гривень, але питання повністю залежить від репарацій і заморожених за кордоном активів РФ.

"Коли партнери ухвалять рішення щодо використання цих коштів, тоді ми зможемо забезпечити всіх сертифікатами. А поки що працюємо над системою пільгового кредитування", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, в Україні хочуть навести лад із тіньовим ринком оренди житла. Також ми повідомляли, як зараз проходить процедура видачі житла ВПО.

Одеса переселенці житло Новини Одеси ВПО руйнування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації