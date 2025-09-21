Компенсація за зруйноване житло в Україні — яка процедура

Зруйноване унаслідок війни житло. Фото ілюстративне: AFP

В Україні спростили процедуру отримання компенсацій за зруйноване під час війни житло. Тепер не завжди потрібно надавати фото чи відео — держава використовує й інші способи фіксації.

Як саме працює новий підхід і чому переселенцям варто готуватися до різних варіантів підтримки, пояснив народний депутат Руслан Горбенко.

Компенсація за зруйноване житло

За його словами, раніше для того, щоб отримати компенсацію за зруйновану квартиру чи будинок, люди мали надати чимало доказів — від фото до відео. Тепер цей механізм намагаються зробити простішим.

"Зараз ми домовились, що у прифронтових районах будуть використовувати фотозвіти з дронів. Але головне — політика держави стоїть на тому, що кожен переселенець із тимчасово окупованих територій має право на житло", — пояснив Руслан Горбенко.

Він наголосив, що навіть якщо інспекція не може фізично працювати у зруйнованих містах, наприклад, у Бахмуті, жителі таких населених пунктів автоматично матимуть право на компенсацію чи нове житло.

Виплат не вистачає на квартиру в Одесі

Депутат також прокоментував скарги переселенців, які кажуть, що нинішніх виплат не вистачає навіть на невелику квартиру в Одесі.

"Ми вже провели опитування тисячі переселенців, і 19% погодилися, що можуть отримати житло у селі. Там будинки з ділянкою коштують від 150 до 400 тисяч гривень. Це значно дешевше, ніж у великих містах", — розповів він.

За словами Горбенка, держава зараз орієнтується на сертифікати на два мільйони гривень, але питання повністю залежить від репарацій і заморожених за кордоном активів РФ.

"Коли партнери ухвалять рішення щодо використання цих коштів, тоді ми зможемо забезпечити всіх сертифікатами. А поки що працюємо над системою пільгового кредитування", — підсумував нардеп.

Нагадаємо, в Україні хочуть навести лад із тіньовим ринком оренди житла. Також ми повідомляли, як зараз проходить процедура видачі житла ВПО.