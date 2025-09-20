Податки на оренду житла для переселенців: які зміни чекають

Новий закон про оренду житла — які пільги обіцяють переселенцям
В Україні хочуть навести лад із тіньовим ринком оренди житла. Верховна Рада готує законопроєкт, який зменшить податковий тиск на орендодавців і водночас зробить ринок більш прозорим.
Які зміни плануються та як вони стосуватимуться переселенців пояснив Народний депутат Руслан Горбенко.
"Тіньовий ринок" оренди житла в Україні
За словами нардепа, ринок оренди житла в Україні довгий час залишався у тіні. Власники квартир рідко сплачували податки, а переселенці часто опинялися без захисту через відсутність офіційних договорів. Руслан Горбенко пояснив, що нині Верховна Рада розробляє законопроєкт, який має змінити ситуацію.
"Ми стикнулися з великою проблемою тіньового ринку оренди. Тому подаємо законопроєкт, який передбачає сплату лише 5% військового збору. Орендодавці не платитимуть 18% ПДФО, якщо здають житло переселенцям", — сказав політик.
Договір оренди тільки через застосунок "Дія"
Він додав, що держава також прибирає зайву бюрократію. Тепер договори можна буде підписувати через застосунок "Дія", що має спростити процедуру і зробити її зручною для обох сторін.
"Ми хочемо, щоб оренда стала прозорою й захищеною, без купи паперів і зайвих процедур", — наголосив Горбенко.
Окремо Горбенко нагадав, що цього року вдалося добитися важливого рішення — зрівняти пільги для переселенців, які втратили житло ще у 2014 році, з тими, хто був змушений виїхати після 2022-го.
"Це велика перемога, яку ми виборювали майже чотири роки. Люди понад десятиліття живуть без власного житла і не мали можливості отримати пільгове кредитування. Тепер ситуація змінюється", — підсумував депутат.
