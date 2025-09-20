Податки на оренду житла для переселенців: які зміни чекають

Допомога ВПО з орендою житла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні хочуть навести лад із тіньовим ринком оренди житла. Верховна Рада готує законопроєкт, який зменшить податковий тиск на орендодавців і водночас зробить ринок більш прозорим.

Які зміни плануються та як вони стосуватимуться переселенців пояснив Народний депутат Руслан Горбенко.

"Тіньовий ринок" оренди житла в Україні

За словами нардепа, ринок оренди житла в Україні довгий час залишався у тіні. Власники квартир рідко сплачували податки, а переселенці часто опинялися без захисту через відсутність офіційних договорів. Руслан Горбенко пояснив, що нині Верховна Рада розробляє законопроєкт, який має змінити ситуацію.

"Ми стикнулися з великою проблемою тіньового ринку оренди. Тому подаємо законопроєкт, який передбачає сплату лише 5% військового збору. Орендодавці не платитимуть 18% ПДФО, якщо здають житло переселенцям", — сказав політик.

Договір оренди тільки через застосунок "Дія"

Він додав, що держава також прибирає зайву бюрократію. Тепер договори можна буде підписувати через застосунок "Дія", що має спростити процедуру і зробити її зручною для обох сторін.

"Ми хочемо, щоб оренда стала прозорою й захищеною, без купи паперів і зайвих процедур", — наголосив Горбенко.

Окремо Горбенко нагадав, що цього року вдалося добитися важливого рішення — зрівняти пільги для переселенців, які втратили житло ще у 2014 році, з тими, хто був змушений виїхати після 2022-го.

"Це велика перемога, яку ми виборювали майже чотири роки. Люди понад десятиліття живуть без власного житла і не мали можливості отримати пільгове кредитування. Тепер ситуація змінюється", — підсумував депутат.

