Налоги на аренду жилья для переселенцев: какие изменения ждут

Помощь ВПЛ с арендой жилья. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине хотят навести порядок с теневым рынком аренды жилья. Верховная Рада готовит законопроект, который уменьшит налоговое давление на арендодателей и одновременно сделает рынок более прозрачным.

Какие изменения планируются и как они будут касаться переселенцев объяснил Народный депутат Руслан Горбенко.

"Теневой рынок" аренды жилья в Украине

По словам нардепа, рынок аренды жилья в Украине долгое время оставался в тени. Владельцы квартир редко платили налоги, а переселенцы часто оказывались без защиты из-за отсутствия официальных договоров. Руслан Горбенко пояснил, что сейчас Верховная Рада разрабатывает законопроект, который должен изменить ситуацию.

"Мы столкнулись с большой проблемой теневого рынка аренды. Поэтому подаем законопроект, который предусматривает уплату только 5% военного сбора. Арендодатели не будут платить 18% НДФЛ, если сдают жилье переселенцам", — сказал политик.

Договор аренды только через приложение "Дія"

Он добавил, что государство также убирает лишнюю бюрократию. Теперь договоры можно будет подписывать через приложение "Дія", что должно упростить процедуру и сделать ее удобной для обеих сторон.

"Мы хотим, чтобы аренда стала прозрачной и защищенной, без кучи бумаг и лишних процедур", — подчеркнул Горбенко.

Отдельно Горбенко напомнил, что в этом году удалось добиться важного решения — уравнять льготы для переселенцев, которые потеряли жилье еще в 2014 году, с теми, кто был вынужден уехать после 2022-го.

"Это большая победа, за которую мы боролись почти четыре года. Люди более десятилетия живут без собственного жилья и не имели возможности получить льготное кредитование. Теперь ситуация меняется", — подытожил депутат.

