Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Новый закон об аренде жилья — какие льготы обещают переселенцам

Новый закон об аренде жилья — какие льготы обещают переселенцам

Ua ru
Дата публикации 20 сентября 2025 15:49
Налоги на аренду жилья для переселенцев: какие изменения ждут
Помощь ВПЛ с арендой жилья. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине хотят навести порядок с теневым рынком аренды жилья. Верховная Рада готовит законопроект, который уменьшит налоговое давление на арендодателей и одновременно сделает рынок более прозрачным.

Какие изменения планируются и как они будут касаться переселенцев объяснил Народный депутат Руслан Горбенко.

Реклама
Читайте также:

"Теневой рынок" аренды жилья в Украине

По словам нардепа, рынок аренды жилья в Украине долгое время оставался в тени. Владельцы квартир редко платили налоги, а переселенцы часто оказывались без защиты из-за отсутствия официальных договоров. Руслан Горбенко пояснил, что сейчас Верховная Рада разрабатывает законопроект, который должен изменить ситуацию.

"Мы столкнулись с большой проблемой теневого рынка аренды. Поэтому подаем законопроект, который предусматривает уплату только 5% военного сбора. Арендодатели не будут платить 18% НДФЛ, если сдают жилье переселенцам", — сказал политик.

Договор аренды только через приложение "Дія"

Он добавил, что государство также убирает лишнюю бюрократию. Теперь договоры можно будет подписывать через приложение "Дія", что должно упростить процедуру и сделать ее удобной для обеих сторон.

"Мы хотим, чтобы аренда стала прозрачной и защищенной, без кучи бумаг и лишних процедур", — подчеркнул Горбенко.

Отдельно Горбенко напомнил, что в этом году удалось добиться важного решения — уравнять льготы для переселенцев, которые потеряли жилье еще в 2014 году, с теми, кто был вынужден уехать после 2022-го.

"Это большая победа, за которую мы боролись почти четыре года. Люди более десятилетия живут без собственного жилья и не имели возможности получить льготное кредитование. Теперь ситуация меняется", — подытожил депутат.

Напомним, мы писали, как сейчас проходит процедура выдачи жилья ВПЛ. Также сообщали, что некоторые внутренне перемещенные лица получат больше денег в 2025 году.

Одесса Одесская область переселенцы Новости Одессы льготы ВПЛ
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации