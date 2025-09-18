Новые выплаты переселенцам 2025 - что изменилось и кто получит 4 млн гривен

Люди с сумками идут на поезд. Фото: Новини.LIVE

Полномасштабная война не только изменила жизнь миллионов украинцев, но и обострила старые проблемы, с которыми государство так и не успело справиться с 2014 года. Вопросы жилья, социальных гарантий и интеграции переселенцев остаются одними из самых острых для украинского общества. Как меняется государственная политика в этой сфере, какие вызовы стоят перед громадами и каким образом удается поддерживать людей, потерявших свой дом?

Обо всем этом журналисты Новини.LIVE спросили у народного депутата Украины Руслана Горбенко.

Реклама

Читайте также:

Переселенцы с 2014-го

Война для Украины началась не 24 февраля 2022 года, а еще в 2014-м. Именно тогда появились первые сотни тысяч внутренне перемещенных лиц из Донецкой, Луганской областей и Крыма. Государство не имело готовой инфраструктуры для помощи такому количеству людей, поэтому на первых этапах ключевую роль играли волонтерские инициативы и поддержка местных громад. Впоследствии власть начала создавать отдельные механизмы социальной защиты, которые с годами постепенно расширялись. Сегодня вопрос ВПЛ является не только гуманитарной, но и политической темой, которая определяет значительную часть внутренней повестки дня страны.

"Переселенцы у нас как раз из Луганской, Донецкой областей и Автономной Республики Крым с 2014 года. Тогда главной задачей государства стало предоставление льгот, социальной помощи и жилья для тех, кого заставили выехать с оккупированных территорий. На сегодня в Украине находится около 3,9 миллиона внутренне перемещенных лиц", — отмечает народный депутат Украины Руслан Горбенко.

Народный депутат Украины Руслан Горбенко в Верховной Раде с флагом. Фото: Facebook/Ruslan Gorbenko

Эта статистика наглядно демонстрирует масштаб проблемы. Многие из них уже более десяти лет ищут стабильности, так и не имея возможности вернуться домой. Для власти это означает необходимость системного подхода, который учитывает как финансовые потребности переселенцев, так и их интеграцию в новые громады. Важно и то, что общество начало осознавать: ВПЛ — это не временное явление, а долгосрочный вызов, с которым нужно работать годами.

Изменения в работе Верховной Рады

Постепенно в Украине формировались новые инструменты для работы с ВПЛ. Если в начале 2014 года это были хаотичные решения и точечные инициативы, то впоследствии парламент начал действовать более системно. С 2019 года Верховная Рада активизировала работу в этом направлении, создавая комитеты и законодательные основы для долгосрочных программ. Одним из важных решений стало переосмысление самой структуры парламентских органов. Теперь защита прав переселенцев и реинтеграция оккупированных территорий рассматривались в комплексе, что позволило поднять вопрос на новый уровень.

"За границей находится около 1,8-1,9 миллиона переселенцев, которые также нуждаются в защите своих прав на жилье. Верховная Рада активно работает над этим вопросом. Был перепрофилирован профильный комитет, который теперь занимается и вопросами реинтеграции, и защитой прав ВПЛ. Сейчас государство обеспечивает выплаты в размере 2 тысяч гривен на взрослого и 3 тысячи на ребенка для покрытия базовых потребностей, в частности, аренды жилья", — объясняет депутат.

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Эти выплаты стали первым системным шагом, однако они остаются далекими от реальных потребностей людей. Цена аренды жилья во многих городах превышает полученную помощь в несколько раз. Это создает ситуацию, когда государство вроде бы и выполняет свои обязательства, но фактически переселенцы остаются без возможности полноценно обеспечить себя жильем. В то же время создание профильного комитета в Верховной Раде стало важным политическим сигналом: вопрос ВПЛ уже нельзя было игнорировать.

Нехватка финансов

Финансовая помощь от государства стала определенной базой, однако этого явно недостаточно. Поддержка в размере 2-3 тысяч гривен не может покрыть даже самых простых потребностей, особенно когда речь идет об аренде жилья. На этом фоне возрастает роль долгосрочных программ обеспечения жильем. Однако их реализация наталкивается на старые проблемы — сложные процедуры, законодательные пробелы и чрезмерную бюрократию. Попытки внедрить компенсации для переселенцев выглядят правильным шагом, но без более глубоких изменений в налоговой сфере они не будут иметь желаемого эффекта.

"Мы сталкиваемся с проблемой уплаты налогов арендодателями. Поэтому чтобы программа заработала, необходимо принять изменения в налоговое законодательство. Если этого не произойдет, мы будем поднимать вопрос об индексации выплат, ведь средств, по нынешним ценам, переселенцам откровенно не хватает", — подчеркивает народный депутат Украины Руслан Горбенко.

Народный депутат Украины Руслан Горбенко на совещании. Фото: Facebook/Ruslan Gorbenko

Это показывает, насколько сложным является баланс между интересами государства и потребностями переселенцев. С одной стороны, правительство стремится сделать систему более прозрачной и заставить рынок аренды выйти из тени. С другой — переселенцы не могут ждать годами изменений в законодательстве, ведь их жизнь проходит здесь и сейчас. Если процесс затянется, люди просто останутся один на один с проблемой выживания.

Льготное кредитование

Отдельным блоком остается проблема людей, которые покинули дома еще в 2014 году. Они живут в статусе переселенцев уже более десяти лет, часто без собственного жилья и без возможности воспользоваться программами льготного кредитования. Для этой группы вопрос жилья превратился в настоящий марафон выносливости.

"Наши международные партнеры говорят: в приоритете — оборона, а уже потом переселенцы. Но мы постоянно подчеркиваем эту тему и просим, чтобы правительство, президент и парламент не забывали о переселенцах 2014 года. Например, на последней встрече фракции "Слуга народа" с президентом был поднят вопрос о предоставлении им таких же льгот, как и тем, кто выехал после 2022-го", — объясняет депутат.

Волонтер раздает ланчбоксы с горячим питанием вынужденным переселенцам: УНИАН

Эта инициатива стала результатом длительного политического давления и общественной активности самих переселенцев. Она дает надежду тем, кто уже более десяти лет живет во временном жилье. В то же время это снимает вопрос неравенства между "старыми" и "новыми" переселенцами. Фактически власть признала, что все граждане, которые потеряли дом из-за войны, заслуживают одинаковых условий поддержки.

Ранее мы писали, что внутренне переселенные лица могут получить помощь от государства. А также о том, что в Украине запустили сервис для возмещения ущерба, который нанесли россияне.