Главная Одесса Выплаты ВПЛ — средств не хватает на аренду квартиры в Одессе

Выплаты ВПЛ — средств не хватает на аренду квартиры в Одессе

Ua ru
Дата публикации 21 сентября 2025 17:49
Компенсация за разрушенное жилье в Украине - какая процедура
Разрушенное в результате войны жилье. Фото иллюстративное: AFP

В Украине упростили процедуру получения компенсаций за разрушенное во время войны жилье. Теперь не всегда нужно предоставлять фото или видео — государство использует и другие способы фиксации.

Как работает новый подход и почему переселенцам стоит готовиться к различным вариантам поддержки, объяснил народный депутат Руслан Горбенко.

Читайте также:

Компенсация за разрушенное жилье

По его словам, ранее для того, чтобы получить компенсацию за разрушенную квартиру или дом, люди должны были предоставить немало доказательств — от фото до видео. Теперь этот механизм пытаются сделать проще.

"Сейчас мы договорились, что в прифронтовых районах будут использовать фотоотчеты с дронов. Но главное — политика государства стоит на том, что каждый переселенец с временно оккупированных территорий имеет право на жилье", — пояснил Руслан Горбенко.

Он отметил, что даже если инспекция не может физически работать в разрушенных городах, например, в Бахмуте, жители таких населенных пунктов автоматически будут иметь право на компенсацию или новое жилье.

Выплат не хватает на квартиру в Одессе

Депутат также прокомментировал жалобы переселенцев, которые говорят, что нынешних выплат не хватает даже на небольшую квартиру в Одессе.

"Мы уже провели опрос тысячи переселенцев, и 19% согласились, что могут получить жилье в селе. Там дома с участком стоят от 150 до 400 тысяч гривен. Это значительно дешевле, чем в крупных городах", — рассказал он.

По словам Горбенко, государство сейчас ориентируется на сертификаты на два миллиона гривен, но вопрос полностью зависит от репараций и замороженных за рубежом активов РФ.

"Когда партнеры примут решение по использованию этих средств, тогда мы сможем обеспечить всех сертификатами. А пока работаем над системой льготного кредитования", — подытожил нардеп.

Напомним, в Украине хотят навести порядок с теневым рынком аренды жилья. Также мы сообщали, как сейчас проходит процедура выдачи жилья ВПЛ.

Одесса переселенцы жилье Новости Одессы ВПЛ разрушения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
