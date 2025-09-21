Компенсация за разрушенное жилье в Украине - какая процедура

Выплаты ВПЛ — средств не хватает на аренду квартиры в Одессе
В Украине упростили процедуру получения компенсаций за разрушенное во время войны жилье. Теперь не всегда нужно предоставлять фото или видео — государство использует и другие способы фиксации.
Как работает новый подход и почему переселенцам стоит готовиться к различным вариантам поддержки, объяснил народный депутат Руслан Горбенко.
Компенсация за разрушенное жилье
По его словам, ранее для того, чтобы получить компенсацию за разрушенную квартиру или дом, люди должны были предоставить немало доказательств — от фото до видео. Теперь этот механизм пытаются сделать проще.
"Сейчас мы договорились, что в прифронтовых районах будут использовать фотоотчеты с дронов. Но главное — политика государства стоит на том, что каждый переселенец с временно оккупированных территорий имеет право на жилье", — пояснил Руслан Горбенко.
Он отметил, что даже если инспекция не может физически работать в разрушенных городах, например, в Бахмуте, жители таких населенных пунктов автоматически будут иметь право на компенсацию или новое жилье.
Выплат не хватает на квартиру в Одессе
Депутат также прокомментировал жалобы переселенцев, которые говорят, что нынешних выплат не хватает даже на небольшую квартиру в Одессе.
"Мы уже провели опрос тысячи переселенцев, и 19% согласились, что могут получить жилье в селе. Там дома с участком стоят от 150 до 400 тысяч гривен. Это значительно дешевле, чем в крупных городах", — рассказал он.
По словам Горбенко, государство сейчас ориентируется на сертификаты на два миллиона гривен, но вопрос полностью зависит от репараций и замороженных за рубежом активов РФ.
"Когда партнеры примут решение по использованию этих средств, тогда мы сможем обеспечить всех сертификатами. А пока работаем над системой льготного кредитования", — подытожил нардеп.
