Квартира в Аркадії з терасою та видом на море за 310 тисяч

В Одесі продають розкішну квартиру в житловому комплексі "Морська симфонія". Оселя має велику терасу з неймовірним краєвидом на море, простору вітальню та кілька спалень. Житло більше нагадує будинок, ніж стандартну квартиру.

Відео з оглядом шириться в соцмережах.

Що пропонують

Квартира розташована в Аркадії та займає кілька рівнів. З тераси відкривається панорамний вид на море, що робить оселю особливою серед інших варіантів. Усередині — простора кухня-вітальня з великим диваном і телевізором. Є сучасна кухня з духовкою, мікрохвильовкою, посудомийною машиною та великим холодильником. У прихожій облаштовано місткий шафа-купе й дзеркало у всю стіну.

У квартирі кілька спалень, у кожній встановлено кондиціонер та панорамні вікна. Окремо виділена гардеробна кімната із дзеркалом, за яким приховано хозблок із бойлером і фільтром для води. Великий санвузол обладнаний двома раковинами, сучасною ванною та окремою колонкою зі стиральною та сушильною машинами. Є й гостьова ванна кімната з душем.

Головна спальня залишена для облаштування майбутніми власниками. Її можна зробити під власний смак, а вікна так само виходять на море. Квартира виставлена на продаж за 310 тисяч доларів.

