Продаж котеджу в Савіньйоні з дизайнерським ремонтом

У соцмережах показали будинок з дизайнерським ремонтом, який продають у Савіньйоні в Одесі. Двоповерховий котедж має чотири спальні, простору вітальню та сучасну кухню з островом. Усі меблі та техніка — від провідних брендів, використано натуральний камінь і якісні матеріали.

Що продають

У Савіньйоні пропонують на продаж двоповерховий котедж із сучасним ремонтом та площею, що дозволяє комфортно жити великій родині. Особливістю будинку є простора вітальня зі стелею висотою сім метрів і стильним каміном. На першому поверсі облаштована кухня з якісною технікою Bosch, фасадами з МДФ та обідньою зоною. Інтер’єр виконано з використанням натурального каменю та італійських меблів. Є гостьовий санвузол із душовою, гардеробна, технічна кімната та велике панорамне вікно, яке відкриває простір для природного освітлення.

На другому поверсі розташовані три спальні з власними гардеробними, ванними кімнатами та виходом на балкон. У головній спальні є зона відпочинку, телевізор, затемнене скло й простора ванна. Ще одна спальня має власний балкон, а третя — затишну атмосферу з якісними шпалерами й кондиціонером.

Загалом у будинку чотири спальні, кілька санвузлів і велика кількість дизайнерських рішень — від дзеркальних стін до продуманого освітлення. Ціна котеджу становить 1 100 000 доларів.

