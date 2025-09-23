Продаж котеджу в Савіньйоні з дизайнерським ремонтом

В Одесі продають розкішний котедж — яка ціна
У соцмережах показали будинок з дизайнерським ремонтом, який продають у Савіньйоні в Одесі. Двоповерховий котедж має чотири спальні, простору вітальню та сучасну кухню з островом. Усі меблі та техніка — від провідних брендів, використано натуральний камінь і якісні матеріали.
Відео з оглядом шириться в соцмережах.
Ваpтicть 1️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣💲 Новий будинок 300м² Ділянка 7.5 соток Дизайнерський ремонт Планування: 1-й поверх: кухня-студія, спальня, камін, вбиральня, санвузол, топкова-пральна. 2-й поверх: 3 спальні з вбиральнями, 1 з них майстер спальна. Сходи-мармур, широкоформатна плитка. Система тепла підлога – 2 поверхи. Італійські меблі. Якісна техніка. Двір: гараж на 2 авто. Літня кухня із зоною барбекю. Басейн-мозаїка (8х4) Побудований з газобетону, утеплений мінеральною ватою. #дім #будинок #дом #домводессе #недвижимость #недвижимостьодесса #совиньон #домсремонтом #одесса♬ оригинальный звук - Будинки та квартири в Одесі
Що продають
У Савіньйоні пропонують на продаж двоповерховий котедж із сучасним ремонтом та площею, що дозволяє комфортно жити великій родині. Особливістю будинку є простора вітальня зі стелею висотою сім метрів і стильним каміном. На першому поверсі облаштована кухня з якісною технікою Bosch, фасадами з МДФ та обідньою зоною. Інтер’єр виконано з використанням натурального каменю та італійських меблів. Є гостьовий санвузол із душовою, гардеробна, технічна кімната та велике панорамне вікно, яке відкриває простір для природного освітлення.
На другому поверсі розташовані три спальні з власними гардеробними, ванними кімнатами та виходом на балкон. У головній спальні є зона відпочинку, телевізор, затемнене скло й простора ванна. Ще одна спальня має власний балкон, а третя — затишну атмосферу з якісними шпалерами й кондиціонером.
Загалом у будинку чотири спальні, кілька санвузлів і велика кількість дизайнерських рішень — від дзеркальних стін до продуманого освітлення. Ціна котеджу становить 1 100 000 доларів.
