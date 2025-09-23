Продажа коттеджа в Савиньоне с дизайнерским ремонтом

Гостиная в доме, который продают. Фото: скриншот из видео

В соцсетях показали дом с дизайнерским ремонтом, который продают в Савиньоне в Одессе. Двухэтажный коттедж имеет четыре спальни, просторную гостиную и современную кухню с островом. Вся мебель и техника — от ведущих брендов, использован натуральный камень и качественные материалы.

Что продают

В Савиньоне предлагают на продажу двухэтажный коттедж с современным ремонтом и площадью, позволяющей комфортно жить большой семье. Особенностью дома является просторная гостиная с потолком высотой семь метров и стильным камином. На первом этаже обустроена кухня с качественной техникой Bosch, фасадами из МДФ и обеденной зоной. Интерьер выполнен с использованием натурального камня и итальянской мебели. Есть гостевой санузел с душевой, гардеробная, техническая комната и большое панорамное окно, которое открывает пространство для естественного освещения.

На втором этаже расположены три спальни с собственными гардеробными, ванными комнатами и выходом на балкон. В главной спальне есть зона отдыха, телевизор, затемненное стекло и просторная ванная. Еще одна спальня имеет собственный балкон, а третья — уютную атмосферу с качественными обоями и кондиционером.

Всего в доме четыре спальни, несколько санузлов и большое количество дизайнерских решений — от зеркальных стен до продуманного освещения. Цена коттеджа составляет 1 100 000 долларов.

