Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе продают роскошный коттедж — какая цена

В Одессе продают роскошный коттедж — какая цена

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 17:35
Продажа коттеджа в Савиньоне с дизайнерским ремонтом
Гостиная в доме, который продают. Фото: скриншот из видео

В соцсетях показали дом с дизайнерским ремонтом, который продают в Савиньоне в Одессе. Двухэтажный коттедж имеет четыре спальни, просторную гостиную и современную кухню с островом. Вся мебель и техника — от ведущих брендов, использован натуральный камень и качественные материалы.

Видео с обзором распространяется в соцсетях.

Реклама
Читайте также:
@niyamaddin_realty

Вагтість 1️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣💲 Новый дом 300м² Участок 7.5 соток Дизайнерский ремонт Планировка: 1-й этаж: кухня-студия, спальня, камин, гардеробная, санузел, топочная-прачечная. 2-й этаж: 3 спальни с гардеробными, 1 из них мастер спальная. Лестница-мрамор, широкоформатная плитка. Система теплый пол - 2 этажа. Итальянская мебель итальянская мебель. Качественная техника. Двор: гараж на 2 авто. Летняя кухня с зоной барбекю. Бассейн-мозаика (8х4) Построен из газобетона, утеплен минеральной ватой. #дом #дом #дом #дом #домводессе #недвижимость #недвижимостьодесса #совиньон #домсремонтом #одесса

♬ оригинальный звук - Дома и квартиры в Одессе

Что продают

В Савиньоне предлагают на продажу двухэтажный коттедж с современным ремонтом и площадью, позволяющей комфортно жить большой семье. Особенностью дома является просторная гостиная с потолком высотой семь метров и стильным камином. На первом этаже обустроена кухня с качественной техникой Bosch, фасадами из МДФ и обеденной зоной. Интерьер выполнен с использованием натурального камня и итальянской мебели. Есть гостевой санузел с душевой, гардеробная, техническая комната и большое панорамное окно, которое открывает пространство для естественного освещения.

На втором этаже расположены три спальни с собственными гардеробными, ванными комнатами и выходом на балкон. В главной спальне есть зона отдыха, телевизор, затемненное стекло и просторная ванная. Еще одна спальня имеет собственный балкон, а третья — уютную атмосферу с качественными обоями и кондиционером.

Всего в доме четыре спальни, несколько санузлов и большое количество дизайнерских решений — от зеркальных стен до продуманного освещения. Цена коттеджа составляет 1 100 000 долларов.

Напомним, мы писали о том, где в Европе самые дорогие квартиры. Также мы сообщали о том, что в одесской Аркадии продают трехуровневую квартиру.

Одесса недвижимость Одесская область Новости Одессы продажа квартира
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации