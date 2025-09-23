Продажа коттеджа в Савиньоне с дизайнерским ремонтом

В Одессе продают роскошный коттедж — какая цена
В соцсетях показали дом с дизайнерским ремонтом, который продают в Савиньоне в Одессе. Двухэтажный коттедж имеет четыре спальни, просторную гостиную и современную кухню с островом. Вся мебель и техника — от ведущих брендов, использован натуральный камень и качественные материалы.
Видео с обзором распространяется в соцсетях.
Вагтість 1️⃣1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣0️⃣💲 Новый дом 300м² Участок 7.5 соток Дизайнерский ремонт Планировка: 1-й этаж: кухня-студия, спальня, камин, гардеробная, санузел, топочная-прачечная. 2-й этаж: 3 спальни с гардеробными, 1 из них мастер спальная. Лестница-мрамор, широкоформатная плитка. Система теплый пол - 2 этажа. Итальянская мебель итальянская мебель. Качественная техника. Двор: гараж на 2 авто. Летняя кухня с зоной барбекю. Бассейн-мозаика (8х4) Построен из газобетона, утеплен минеральной ватой. #дом #дом #дом #дом #домводессе #недвижимость #недвижимостьодесса #совиньон #домсремонтом #одесса♬ оригинальный звук - Дома и квартиры в Одессе
Что продают
В Савиньоне предлагают на продажу двухэтажный коттедж с современным ремонтом и площадью, позволяющей комфортно жить большой семье. Особенностью дома является просторная гостиная с потолком высотой семь метров и стильным камином. На первом этаже обустроена кухня с качественной техникой Bosch, фасадами из МДФ и обеденной зоной. Интерьер выполнен с использованием натурального камня и итальянской мебели. Есть гостевой санузел с душевой, гардеробная, техническая комната и большое панорамное окно, которое открывает пространство для естественного освещения.
На втором этаже расположены три спальни с собственными гардеробными, ванными комнатами и выходом на балкон. В главной спальне есть зона отдыха, телевизор, затемненное стекло и просторная ванная. Еще одна спальня имеет собственный балкон, а третья — уютную атмосферу с качественными обоями и кондиционером.
Всего в доме четыре спальни, несколько санузлов и большое количество дизайнерских решений — от зеркальных стен до продуманного освещения. Цена коттеджа составляет 1 100 000 долларов.
