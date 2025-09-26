Відео
Головна Одеса Великий будинок з усіма зручностями — за ціною одеської квартири

Великий будинок з усіма зручностями — за ціною одеської квартири

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 13:56
Купити будинок 400 м² біля Одеси з терасами та каміном
Будинок, який продають під Одесою. Фото: скриншот з відео

На ринку нерухомості Одеси з’явився будинок площею 400 квадратних метрів із ділянкою на 10 соток. У ньому є камін, кілька терас із видом на приватний сектор, гараж та простора бібліотека. Однак житло все ж потребує часткового ремонту.

Відео огляду з'явилося у соцмережах.

@niyamaddin_realty

НОВА ЦІНА 2️⃣9️⃣9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣💲 Будинок 400м² Ділянка 10 соток. По фасаду високий паркан-клінкерна цегла + кування. Будинок 4 рівні з урахуванням цокольного поверху. 2-й поверх: три спальні, ванна кімната, тераса. 3-й поверх: кімната відпочинку, спортзал, бібліотека. Східні сходи. Двері – дерево. Тепла підлога. Гараж на одну машину. Зовнішній стіни ракушняк - 60см + клінкерна цегла. Перший поверх: передпокій, вітальня з виходом на терасу, кухня-їдальня, кімната, два санвузли. Камін, що діє. Цокольний поверх: зона відпочинку (два дивани, телевізор), туалет, комори, дві технічні кімнати. (Котли, фільтри, насоси, резервуар водні 3000л) #будинок #нерухомість #частныйдом #риелтор #дом

♬ оригинальный звук - Будинки та квартири в Одесі

Що продають

Під Одесою продають будинок, який розташований на впорядкованій зеленій вулиці з асфальтом і цегляним парканом у поєднанні з ковкою. На території подвір’я викладено плитку, передбачені зони для озеленення.

Усередині будинку — простора вітальня з діючим каміном та виходом на терасу, окрема кухня-їдальня, кабінет і гостьовий санвузол. Будинок зведений із ракушняка, товщина стін сягає 60 см, встановлено кондиціонери та теплу підлогу. На другому поверсі — три спальні та велика ванна кімната на 17 квадратів. Є вихід на затишну терасу. Третій рівень займає бібліотека з власним санвузлом, спортзалом, зоною відпочинку та ще однією просторою терасою з панорамним краєвидом.

Особливу увагу привертають дубові сходи з ковкою, виконані як авторська робота. У будинку залишаються якісні італійські меблі. Загальна площа становить 400 квадратних метрів, а ділянка — 10 соток. Нерухомість виставили на продаж, ціна — 299 000 доларів.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Аркадії в Одесі продають квартиру з розкішною терасою. А також повідомляли, що в Одесі продають котедж.

Одеса нерухомість ціни на квартири Одеська область Новини Одеси будинок
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
