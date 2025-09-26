Купити будинок 400 м² біля Одеси з терасами та каміном

Великий будинок з усіма зручностями — за ціною одеської квартири
На ринку нерухомості Одеси з’явився будинок площею 400 квадратних метрів із ділянкою на 10 соток. У ньому є камін, кілька терас із видом на приватний сектор, гараж та простора бібліотека. Однак житло все ж потребує часткового ремонту.
Відео огляду з'явилося у соцмережах.
@niyamaddin_realty
НОВА ЦІНА 2️⃣9️⃣9️⃣0️⃣0️⃣0️⃣💲 Будинок 400м² Ділянка 10 соток. По фасаду високий паркан-клінкерна цегла + кування. Будинок 4 рівні з урахуванням цокольного поверху. 2-й поверх: три спальні, ванна кімната, тераса. 3-й поверх: кімната відпочинку, спортзал, бібліотека. Східні сходи. Двері – дерево. Тепла підлога. Гараж на одну машину. Зовнішній стіни ракушняк - 60см + клінкерна цегла. Перший поверх: передпокій, вітальня з виходом на терасу, кухня-їдальня, кімната, два санвузли. Камін, що діє. Цокольний поверх: зона відпочинку (два дивани, телевізор), туалет, комори, дві технічні кімнати. (Котли, фільтри, насоси, резервуар водні 3000л) #будинок #нерухомість #частныйдом #риелтор #дом♬ оригинальный звук - Будинки та квартири в Одесі
Що продають
Під Одесою продають будинок, який розташований на впорядкованій зеленій вулиці з асфальтом і цегляним парканом у поєднанні з ковкою. На території подвір’я викладено плитку, передбачені зони для озеленення.
Усередині будинку — простора вітальня з діючим каміном та виходом на терасу, окрема кухня-їдальня, кабінет і гостьовий санвузол. Будинок зведений із ракушняка, товщина стін сягає 60 см, встановлено кондиціонери та теплу підлогу. На другому поверсі — три спальні та велика ванна кімната на 17 квадратів. Є вихід на затишну терасу. Третій рівень займає бібліотека з власним санвузлом, спортзалом, зоною відпочинку та ще однією просторою терасою з панорамним краєвидом.
Особливу увагу привертають дубові сходи з ковкою, виконані як авторська робота. У будинку залишаються якісні італійські меблі. Загальна площа становить 400 квадратних метрів, а ділянка — 10 соток. Нерухомість виставили на продаж, ціна — 299 000 доларів.
