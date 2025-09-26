Купити будинок 400 м² біля Одеси з терасами та каміном

Будинок, який продають під Одесою. Фото: скриншот з відео

На ринку нерухомості Одеси з’явився будинок площею 400 квадратних метрів із ділянкою на 10 соток. У ньому є камін, кілька терас із видом на приватний сектор, гараж та простора бібліотека. Однак житло все ж потребує часткового ремонту.

Відео огляду з'явилося у соцмережах.

Що продають

Під Одесою продають будинок, який розташований на впорядкованій зеленій вулиці з асфальтом і цегляним парканом у поєднанні з ковкою. На території подвір’я викладено плитку, передбачені зони для озеленення.

Усередині будинку — простора вітальня з діючим каміном та виходом на терасу, окрема кухня-їдальня, кабінет і гостьовий санвузол. Будинок зведений із ракушняка, товщина стін сягає 60 см, встановлено кондиціонери та теплу підлогу. На другому поверсі — три спальні та велика ванна кімната на 17 квадратів. Є вихід на затишну терасу. Третій рівень займає бібліотека з власним санвузлом, спортзалом, зоною відпочинку та ще однією просторою терасою з панорамним краєвидом.

Особливу увагу привертають дубові сходи з ковкою, виконані як авторська робота. У будинку залишаються якісні італійські меблі. Загальна площа становить 400 квадратних метрів, а ділянка — 10 соток. Нерухомість виставили на продаж, ціна — 299 000 доларів.

