Благоустройство Одессы: сколько средств выделят до 2028 года

Люди гуляют в парке Марка Твена. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

До 2028 года Одесса планирует вложить более 15 миллиардов гривен в благоустройство города. На 2025 год предусмотрено почти 1,5 миллиарда. Деньги пойдут на парки, скверы, детские площадки и развитие коммунальных предприятий.

Отложенное решение приняли на сессии Одесского городского совета.

Куда пойдут деньги

В Одессе продолжается реализация городской программы благоустройства, рассчитанной до 2028 года. Общий объем финансирования составляет более 15,6 миллиарда гривен, из них около 9,6 миллиарда выделят из городского бюджета. На 2025 год заложено 1,48 миллиарда гривен. Значительная часть средств пойдет на создание новых и обновление уже существующих рекреационных зон. На Люстдорфской дороге появится сквер-мемориал "Против забвения", который обустроят совместно с Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ). В планах также ремонт сквера Славы и Воли возле Мемориала Борцам за Украину, восстановление элементов благоустройства в сквере "Регенсбург" и парке "Энтузиастов". Отдельное направление программы - поддержка коммунальных предприятий.

КП "Городские дороги" получит спецтехнику для обслуживания улиц.

КП "Одесгорсвет" - новое оборудование для наружного освещения.

КП "Сервисный центр" - технику для ухода за городскими объектами.

КП "Горзелентрест" приобретет трактор для более эффективного содержания зеленых зон.

В 2025 году выделят еще 5 миллионов гривен на обустройство детских и спортивных площадок. В частности, обновят территории возле домов на ул. Радостной, 5 и Люстдорфской дороге, 29А. Также городской совет запланировал демонтаж 148 незаконных объектов с последующей перевозкой на штрафную площадку. На это предусмотрено 360 тысяч гривен.

