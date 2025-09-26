Благоустрій Одеси: скільки коштів виділять до 2028 року

Люди гуляють у парку Марка Твена. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

До 2028 року Одеса планує вкласти понад 15 мільярдів гривень у благоустрій міста. На 2025 рік передбачено майже 1,5 мільярда. Гроші підуть на парки, сквери, дитячі майданчики та розвиток комунальних підприємств.

Відкладене рішення ухвалили на сесії Одеської міської ради.

Куди підуть гроші

В Одесі триває реалізація міської програми благоустрою, розрахованої до 2028 року. Загальний обсяг фінансування становить понад 15,6 мільярда гривень, із них близько 9,6 мільярда виділять із міського бюджету. На 2025 рік закладено 1,48 мільярда гривень. Значна частина коштів піде на створення нових та оновлення вже існуючих рекреаційних зон. На Люстдорфській дорозі з’явиться сквер-меморіал "Проти забуття", який облаштують спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ). У планах також ремонт скверу Слави і Волі біля Меморіалу Борцям за Україну, відновлення елементів благоустрою в сквері "Регенсбург" та парку "Ентузіастів". Окремий напрям програми — підтримка комунальних підприємств.

КП "Міські дороги" отримає спецтехніку для обслуговування вулиць.

КП "Одесміськсвітло" — нове обладнання для зовнішнього освітлення.

КП "Сервісний центр" — техніку для догляду за міськими об’єктами.

КП "Міськзелентрест" придбає трактор для ефективнішого утримання зелених зон.

У 2025 році виділять ще 5 мільйонів гривень на облаштування дитячих і спортивних майданчиків. Зокрема, оновлять території біля будинків на вул. Радісній, 5 та Люстдорфській дорозі, 29А. Також міська рада запланувала демонтаж 148 незаконних об’єктів із подальшим перевезенням на штрафний майданчик. На це передбачено 360 тисяч гривень.

