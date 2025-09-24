Відео
Ще 57 млн. підуть на армію з одеського бюджету

Ще 57 млн. підуть на армію з одеського бюджету

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 16:03
Одеса виділила 57 млн грн на програму Безпечне місто для ЗСУ
Військові на фронті. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська міськрада внесла зміни до бюджету та спрямувала ще 57 мільйонів гривень на програму "Безпечне місто". Кошти підуть на потреби військових і зміцнення оборони. Загалом за останні роки місто виділило понад 3 мільярди гривень на допомогу армії.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 вересня, на сесії міської ради.

Читайте також:

Допомога військовим

На сесії міської ради 24 вересня депутати ухвалили рішення про збільшення фінансування програми "Безпечне місто". Додаткові 57 мільйонів гривень спрямують на потреби військових. Із цієї суми департамент муніципальної безпеки отримає 50,5 мільйона гривень із бюджету та ще 6,5 мільйона з депутатського фонду.

За словами голови бюджетної комісії, лише за останні 3,5 роки Одеса витратила понад 3 мільярди гривень на підтримку армії та тероборони. З них майже 2,5 мільярда спрямували в межах програми "Безпечне місто", а ще 575 мільйонів — на оснащення підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань. За ці кошти місто закупило та передало військовим необхідне обладнання.

Нагадаємо, ми писали про те, хто більше отримує — строковики чи курсанти. Також ми повідомляли, що восени військовим нарахують 30 тисяч гривень.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
