Одеса виділила 57 млн грн на програму Безпечне місто для ЗСУ

Одеська міськрада внесла зміни до бюджету та спрямувала ще 57 мільйонів гривень на програму "Безпечне місто". Кошти підуть на потреби військових і зміцнення оборони. Загалом за останні роки місто виділило понад 3 мільярди гривень на допомогу армії.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 вересня, на сесії міської ради.

Допомога військовим

На сесії міської ради 24 вересня депутати ухвалили рішення про збільшення фінансування програми "Безпечне місто". Додаткові 57 мільйонів гривень спрямують на потреби військових. Із цієї суми департамент муніципальної безпеки отримає 50,5 мільйона гривень із бюджету та ще 6,5 мільйона з депутатського фонду.

За словами голови бюджетної комісії, лише за останні 3,5 роки Одеса витратила понад 3 мільярди гривень на підтримку армії та тероборони. З них майже 2,5 мільярда спрямували в межах програми "Безпечне місто", а ще 575 мільйонів — на оснащення підрозділів територіальної оборони та добровольчих формувань. За ці кошти місто закупило та передало військовим необхідне обладнання.

