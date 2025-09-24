Видео
РФ атаковала ракетами учебное подразделение ВСУ — есть погибшие
Главная Одесса Еще 57 млн грн пойдут на армию из одесского бюджета

Еще 57 млн грн пойдут на армию из одесского бюджета

Ua ru
Дата публикации 24 сентября 2025 16:03
Одесса выделила 57 млн грн на программу Безопасный город для ВСУ
Военные на фронте. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесский горсовет внес изменения в бюджет и направил еще 57 миллионов гривен на программу "Безопасный город". Средства пойдут на нужды военных и укрепление обороны. Всего за последние годы город выделил более 3 миллиардов гривен на помощь армии.

Соответствующее решение приняли сегодня, 24 сентября, на сессии городского совета.

Помощь военным

На сессии городского совета 24 сентября депутаты приняли решение об увеличении финансирования программы "Безопасный город". Дополнительные 57 миллионов гривен направят на нужды военных. Из этой суммы департамент муниципальной безопасности получит 50,5 миллиона гривен из бюджета и еще 6,5 миллиона — из депутатского фонда.

По словам председателя бюджетной комиссии, только за последние 3,5 года Одесса потратила более 3 миллиардов гривен на поддержку армии и теробороны. Из них почти 2,5 миллиарда направили в рамках программы "Безопасный город", а еще 575 миллионов — на оснащение подразделений территориальной обороны и добровольческих формирований. За эти средства город закупил и передал военным необходимое оборудование.

Напомним, мы писали о том, кто больше получает — срочники или курсанты. Также мы сообщали, что осенью военным насчитают 30 тысяч гривен.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
