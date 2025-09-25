Відео
Рютте зробив важливу заяву щодо постачання зброї Україні
В Одесі встановлять вбиральню за 6 млн гривень — що відомо

В Одесі встановлять вбиральню за 6 млн гривень — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 17:05
В Одесі почнуть будувати інклюзивний туалет за 6 млн гривень
Варіант інклюзивної вбиральні. Фото: скриншот із сесії міської ради

В Одесі вирішили не встановлювати одразу 19 громадських інклюзивних туалетів, а почати з пілотного об’єкта. На перший туалет виділять майже 6 мільйонів гривень, а решта з’являться до 2028 року. Міська влада пояснює рішення високими витратами та відсутністю досвіду обслуговування таких об’єктів.

Відповідне рішення ухвалили на сесії Одеської міської ради.

Читайте також:

Мільйони на туалет

Депутати Одеської міськради підтримали пілотний проєкт з установки одного інклюзивного туалету. Його будівництво розпочнеться у 2025 році та коштуватиме 5,75 мільйона гривень. Новий об’єкт буде повністю автоматичним й обладнаним універсальною кабіною для людей з інвалідністю. Крім того, навколо туалету планують упорядкувати територію, щоб забезпечити комфорт для відвідувачів.

Чиновники пояснюють перегляд планів тим, що бюджет не витримає одночасного встановлення 19 таких об’єктів, особливо в умовах війни. Крім цього є побоювання, що не всі туалети будуть потрібні та немає достатнього досвіду їхньої експлуатації.

Нагадаємо, ми писали, що на сесії Одеської міської ради ухвалили рішення виділити понад 50 мільйонів на військових. А також ухвалили рішення перейменувати парк і декілька вулиць міста.

Одеса Одеська область міська рада Новини Одеси бюджет інклюзивні ініціативи
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
