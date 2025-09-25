В Одесі почнуть будувати інклюзивний туалет за 6 млн гривень

В Одесі встановлять вбиральню за 6 млн гривень — що відомо
В Одесі вирішили не встановлювати одразу 19 громадських інклюзивних туалетів, а почати з пілотного об’єкта. На перший туалет виділять майже 6 мільйонів гривень, а решта з’являться до 2028 року. Міська влада пояснює рішення високими витратами та відсутністю досвіду обслуговування таких об’єктів.
Відповідне рішення ухвалили на сесії Одеської міської ради.
Мільйони на туалет
Депутати Одеської міськради підтримали пілотний проєкт з установки одного інклюзивного туалету. Його будівництво розпочнеться у 2025 році та коштуватиме 5,75 мільйона гривень. Новий об’єкт буде повністю автоматичним й обладнаним універсальною кабіною для людей з інвалідністю. Крім того, навколо туалету планують упорядкувати територію, щоб забезпечити комфорт для відвідувачів.
Чиновники пояснюють перегляд планів тим, що бюджет не витримає одночасного встановлення 19 таких об’єктів, особливо в умовах війни. Крім цього є побоювання, що не всі туалети будуть потрібні та немає достатнього досвіду їхньої експлуатації.
Нагадаємо, ми писали, що на сесії Одеської міської ради ухвалили рішення виділити понад 50 мільйонів на військових. А також ухвалили рішення перейменувати парк і декілька вулиць міста.
