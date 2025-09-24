Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Окупанти захопили дитину після розстрілу сім’ї на Донеччині
Головна Одеса В Одесі перейменували декілька вулиць і парк — нові назви

В Одесі перейменували декілька вулиць і парк — нові назви

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 11:55
Перейменування вулиць та парку в Одесі 2025
Показчик в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі кілька вулиць отримали нові назви на честь полеглих військових. Також перейменували парк у центрі міста та об’єднали дві вулиці в Київському районі.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 вересня, на сесії міської ради.

Реклама
Читайте також:

Нові назви

Депутати Одеської міськради підтримали нові перейменування. Вулиця Чапаєва тепер носить ім’я В’ячеслава Кирилова, а Середня — Олександра Свіща. Обидва військові загинули, захищаючи Україну. Парк на розі Фонтанської дороги та проспекту Лесі Українки отримав ім’я української поетеси. У Київському районі вулиці Сакко та Архітектора Дмитренка об’єднали в одну — під назвою вулиця Архітектора Дмитренка.

Зміни стали можливими завдяки громадському голосуванню, яке тривало з 1 травня до 1 липня цього року. Одесити також розглядали пропозицію назвати Канатний провулок на честь Міхая Емінеску, але вона не набрала достатньої підтримки.

Нагадаємо, ми писали, в Одесі саботують процес деколонізації. Також ми повідомляли про те, скільки на Одещині залишилось перейменувати вулиць.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації