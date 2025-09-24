Перейменування вулиць та парку в Одесі 2025

Показчик в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі кілька вулиць отримали нові назви на честь полеглих військових. Також перейменували парк у центрі міста та об’єднали дві вулиці в Київському районі.

Відповідне рішення ухвалили сьогодні, 24 вересня, на сесії міської ради.

Нові назви

Депутати Одеської міськради підтримали нові перейменування. Вулиця Чапаєва тепер носить ім’я В’ячеслава Кирилова, а Середня — Олександра Свіща. Обидва військові загинули, захищаючи Україну. Парк на розі Фонтанської дороги та проспекту Лесі Українки отримав ім’я української поетеси. У Київському районі вулиці Сакко та Архітектора Дмитренка об’єднали в одну — під назвою вулиця Архітектора Дмитренка.

Зміни стали можливими завдяки громадському голосуванню, яке тривало з 1 травня до 1 липня цього року. Одесити також розглядали пропозицію назвати Канатний провулок на честь Міхая Емінеску, але вона не набрала достатньої підтримки.

