Саботаж деколонізації в Одесі

Вказівник зі старою назвою вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі процес деколонізації відрізняється від інших міст України. Якщо в багатьох регіонах причиною затримок стає бюрократія чи байдужість, то в Одесі — це виглядає як свідомий саботаж. Такі дії підживлюють проросійські наративи та провокують конфлікти в місті.

Про це в ефірі телеканалу "Суспільне" розповів голова ГО "Деколонізація.Україна" Вадим Позняков.

Реклама

Читайте також:

Свідомий саботаж

Позняков заявив, що Одеса суттєво відрізняється від інших міст у питанні деколонізації. За його словами, в більшості міст затримки пов’язані з бюрократичними механізмами або небажанням доводити справу до кінця. Натомість в Одесі мова йде про свідомий саботаж.

"Це не просто байдужість чи бюрократія. В Одесі ніхто не хоче цього робити, і це виглядає як боротьба проти деколонізації й декомунізації", — підкреслив Позняков.

Він також згадав виступ мера Одеси до Дня міста, під час якого той, на його думку" навмисно називав прізвища російських письменників, іменами яких колись були названі одеські вулиці. Хоча ще в липні 2024 року обласна адміністрація ухвалила рішення про їх перейменування.

"Це була свідома провокація, яка може бути пов’язана з політичними розрахунками та підготовкою до виборів", — зазначив експерт.

Позняков наголосив, що така позиція місцевої влади створює ризик для української ідентичності міста та підриває довіру до самого процесу деколонізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі зникли всі вулиці на честь Пушкіна. Також ми писали, що в Одесі невдовзі перейменують кілька вулиць і парк.