Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Обвинувачений у вбивстві підлітка на фунікулері отримав вирок
Головна Одеса Процес деколонізації в Одесі гальмується — причини

Процес деколонізації в Одесі гальмується — причини

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 17:07
Саботаж деколонізації в Одесі
Вказівник зі старою назвою вулиці в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі процес деколонізації відрізняється від інших міст України. Якщо в багатьох регіонах причиною затримок стає бюрократія чи байдужість, то в Одесі — це виглядає як свідомий саботаж. Такі дії підживлюють проросійські наративи та провокують конфлікти в місті.

Про це в ефірі телеканалу "Суспільне" розповів голова ГО "Деколонізація.Україна" Вадим Позняков.

Реклама
Читайте також:

Свідомий саботаж

Позняков заявив, що Одеса суттєво відрізняється від інших міст у питанні деколонізації. За його словами, в більшості міст затримки пов’язані з бюрократичними механізмами або небажанням доводити справу до кінця. Натомість в Одесі мова йде про свідомий саботаж.

"Це не просто байдужість чи бюрократія. В Одесі ніхто не хоче цього робити, і це виглядає як боротьба проти деколонізації й декомунізації", — підкреслив Позняков.

Він також згадав виступ мера Одеси до Дня міста, під час якого той, на його думку" навмисно називав прізвища російських письменників, іменами яких колись були названі одеські вулиці. Хоча ще в липні 2024 року обласна адміністрація ухвалила рішення про їх перейменування.

"Це була свідома провокація, яка може бути пов’язана з політичними розрахунками та підготовкою до виборів", — зазначив експерт.

Позняков наголосив, що така позиція місцевої влади створює ризик для української ідентичності міста та підриває довіру до самого процесу деколонізації.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі зникли всі вулиці на честь Пушкіна. Також ми писали, що в Одесі невдовзі перейменують кілька вулиць і парк.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації