Перейменування вулиць в Одесі та парк Лесі Українки

Вказівник з назвами міст в Одесі. фото ілюстративне: truonline

В Одесі готуються до чергових перейменувань. Дві вулиці отримають імена загиблих військових, а парк на Фонтанській може стати парком Лесі Українки.

Відповідний проєкт рішення винесуть на сесію міськради вже 24 вересня.

Які вулиці перейменують в Одесі

Вулицю Чапаєва у Пересипському районі пропонують назвати на честь військового В’ячеслава Кирилова. Він у 2014 році вступив до спецпідрозділу "Шторм", а згодом приєднався до полку "Азов". Загинув у боях біля Широкиного 15 лютого 2015 року. Герой похований в Одесі та відзначений орденом "За мужність" III ступеня.

Середню вулицю в Хаджибейському районі хочуть назвати на честь Олександра Свіща. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді, воював під Києвом, Запоріжжям, Херсоном та на Донеччині. 12 вересня 2023 року загинув під час завдання біля Бахмута. Посмертно отримав орден "За мужність" III ступеня та Золоту Зірку Героя України.

Перейменування парку в Одесі

Окремо планують перейменувати парк на розі Фонтанської дороги й проспекту Лесі Українки — тепер він може мати ім’я поетеси. Також у Київському районі вулиці Сакко та Архітектора Дмитренка об’єднають під єдиною назвою — вулиця Архітектора Дмитренка.

Ці зміни обговорювалися під час громадського голосування з 1 травня до 1 липня 2025 року. Одесити підтримали саме ці варіанти. А ось ідея назвати Канатний провулок на честь румунського поета Міхая Емінеску підтримки не здобула.

Нагадаємо, активісти стверджують, що на Одещині залишилось перейменувати понад 150 вулиць. Також ми писали, що в регіоні перейменували всі вулиці, що мали ім’я російського поета Пушкіна.