Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі невдовзі перейменують декілька вулиць і парк — деталі

В Одесі невдовзі перейменують декілька вулиць і парк — деталі

Ua ru
Дата публікації: 20 вересня 2025 14:52
Перейменування вулиць в Одесі та парк Лесі Українки
Вказівник з назвами міст в Одесі. фото ілюстративне: truonline

В Одесі готуються до чергових перейменувань. Дві вулиці отримають імена загиблих військових, а парк на Фонтанській може стати парком Лесі Українки.

Відповідний проєкт рішення винесуть на сесію міськради вже 24 вересня.

Реклама
Читайте також:

Які вулиці перейменують в Одесі

Вулицю Чапаєва у Пересипському районі пропонують назвати на честь військового В’ячеслава Кирилова. Він у 2014 році вступив до спецпідрозділу "Шторм", а згодом приєднався до полку "Азов". Загинув у боях біля Широкиного 15 лютого 2015 року. Герой похований в Одесі та відзначений орденом "За мужність" III ступеня.

Середню вулицю в Хаджибейському районі хочуть назвати на честь Олександра Свіща. Він служив у Третій окремій штурмовій бригаді, воював під Києвом, Запоріжжям, Херсоном та на Донеччині. 12 вересня 2023 року загинув під час завдання біля Бахмута. Посмертно отримав орден "За мужність" III ступеня та Золоту Зірку Героя України.

Перейменування парку в Одесі

Окремо планують перейменувати парк на розі Фонтанської дороги й проспекту Лесі Українки — тепер він може мати ім’я поетеси. Також у Київському районі вулиці Сакко та Архітектора Дмитренка об’єднають під єдиною назвою — вулиця Архітектора Дмитренка.

Ці зміни обговорювалися під час громадського голосування з 1 травня до 1 липня 2025 року. Одесити підтримали саме ці варіанти. А ось ідея назвати Канатний провулок на честь румунського поета Міхая Емінеску підтримки не здобула.

Нагадаємо, активісти стверджують, що на Одещині залишилось перейменувати понад 150 вулиць. Також ми писали, що в регіоні перейменували всі вулиці, що мали ім’я російського поета Пушкіна

Одеса Одеська область декомунізація парки Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації