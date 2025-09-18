Перейменування вулиць в Одесі та області 2025

Показчик в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні триває процес деколонізації назв вулиць. Попри те, що Одещина одна із найбільших областей, перейменувати залишилось понад 150 вулиць. Активісти продовжують спілкуватися з громадами щодо цього питання.

Про це повідомили в громадській організації "Деколонізація. Україна".

Перейменування вулиць

Активісти зазначають, що активно працюють над дотриманням громадами закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. За останній час вдалося змінити декілька десятків назв вулиць на Одещині. У селі Ананьїв Подільського району вулиця Олександра Невського стала Пасічною. У Чогодарівці Березівського району ця ж вулиця поки зберігає стару назву, але процес зміни вже запущений.

Найбільше рішень ухвалили у Великомихайлівській громаді, де після звернень активістів перейменували одразу 14 вулиць із радянським чи російським походженням. Наприклад, у Великій Михайлівці вулиця Чкалова тепер носить назву Джерельна, у Гіржовому — вулиці 8 Березня і 1 Травня стали Бузковою та Дружби, а в Гребениках вулиця Пушкіна тепер зветься Мирною. Втім, не всюди громади погодилися на зміни. У Великій Михайлівці жителі відстояли вулицю 8 Березня, назвавши її частиною своєї локальної ідентичності.

У "Деколонізації. Україна" додають, що на території області ще залишилося понад 150 вулиць для перейменування, і близько 20 із них уже на завершальному етапі.

