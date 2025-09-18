Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині зникають радянські назви вулиць — скільки залишилося

На Одещині зникають радянські назви вулиць — скільки залишилося

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 16:39
Перейменування вулиць в Одесі та області 2025
Показчик в центрі Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні триває процес деколонізації назв вулиць. Попри те, що Одещина одна із найбільших областей, перейменувати залишилось понад 150 вулиць. Активісти продовжують спілкуватися з громадами щодо цього питання.

Про це повідомили в громадській організації "Деколонізація. Україна".

Реклама
Читайте також:

Перейменування вулиць

Активісти зазначають, що активно працюють над дотриманням громадами закону про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. За останній час вдалося змінити декілька десятків назв вулиць на Одещині. У селі Ананьїв Подільського району вулиця Олександра Невського стала Пасічною. У Чогодарівці Березівського району ця ж вулиця поки зберігає стару назву, але процес зміни вже запущений.

Найбільше рішень ухвалили у Великомихайлівській громаді, де після звернень активістів перейменували одразу 14 вулиць із радянським чи російським походженням. Наприклад, у Великій Михайлівці вулиця Чкалова тепер носить назву Джерельна, у Гіржовому — вулиці 8 Березня і 1 Травня стали Бузковою та Дружби, а в Гребениках вулиця Пушкіна тепер зветься Мирною. Втім, не всюди громади погодилися на зміни. У Великій Михайлівці жителі відстояли вулицю 8 Березня, назвавши її частиною своєї локальної ідентичності.

У "Деколонізації. Україна" додають, що на території області ще залишилося понад 150 вулиць для перейменування, і близько 20 із них уже на завершальному етапі.

Нагадаємо, ми писали, що в Одеській області перейменували усі вулиці на честь Пушкіна. Також ми повідомляли, що у Київському районі Одеси перейменували 2-й провулок Васнецова.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації