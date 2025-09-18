Видео
Главная Одесса На Одесчине исчезают советские названия улиц — сколько осталось

На Одесчине исчезают советские названия улиц — сколько осталось

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 16:39
Переименование улиц в Одессе и области 2025
Показчик в центре Одессы. Фото иллюстративное: Новости.LIVE

В Украине продолжается процесс деколонизации названий улиц. Несмотря на то, что Одесская область одна из крупнейших областей — переименовать осталось более 150 улиц. Активисты продолжают общаться с общинами по этому вопросу.

Об этом сообщили в общественной организации "Деколонизация. Украина".

Читайте также:

Переименование улиц

Активисты отмечают, что активно работают над соблюдением общинами закона об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии. За последнее время удалось изменить несколько десятков названий улиц в Одесской области. В селе Ананьев Подольского района улица Александра Невского стала Пасечной. В Чогодаровке Березовского района эта же улица пока сохраняет старое название, но процесс изменения уже запущен.

Больше всего решений приняли в Великомихайловской громаде, где после обращений активистов переименовали сразу 14 улиц с советским или российским происхождением. Например, в Великой Михайловке улица Чкалова теперь носит название Родниковая, в Горжевом — улицы 8 марта и 1 мая стали Сиреневой и Дружбы, а в Гребениках улица Пушкина теперь называется Мирной. Впрочем, не везде общины согласились на изменения. В Великой Михайловке жители отстояли улицу 8 Марта, назвав ее частью своей локальной идентичности.

В "Деколонизации. Украина" добавляют, что на территории области еще осталось более 150 улиц для переименования, и около 20 из них уже на завершающем этапе.

Напомним, мы писали, что в Одесской области переименовали все улицы в честь Пушкина. Также, мы сообщали, что в Киевском районе Одессы переименовали 2-й переулок Васнецова.

Одесса Одесская область декоммунизация улицы Новости Одессы переименования
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
