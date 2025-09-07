Видео
Україна
Одесса В Одессе переулок назвали в честь репрессированного историка

В Одессе переулок назвали в честь репрессированного историка

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 16:16
В Одессе переименовали переулок в честь Михаила Слабченко
2-й переулок Васнецова, который переименовали. Фото: скриншот из google/maps

В Киевском районе Одессы переименовали 2-й переулок Васнецова. Теперь он носит имя Михаила Слабченко — украинского историка, академика и просветителя, судьба которого стала символом трагедии интеллигенции времен репрессий.

Об этом в воскресенье, 7 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:

Переименование в Одессе

Одесский городской совет принял решение переименовать 2-й переулок Васнецова в Киевском районе в переулок Михаила Слабченко. Улица теперь носит имя выдающегося украинского ученого, чья судьба неразрывно связана с Одесской областью.

Кто такой Михаил Слабченко

Михаил Слабченко родился в Нерубайских хуторах близ Одессы. Он прошел путь от рабочего порта до профессора и академика. В 1920-х годах преподавал в Одесском институте народного образования, был одним из основателей археологического института в городе.

В 1929 году Слабченко избрали академиком Всеукраинской академии наук. Но уже через год его арестовали по делу "Союза освобождения Украины". Сына Тараса расстреляли, а самого историка приговорили к 10 годам заключения. После освобождения он жил в нищете, работал учителем и так и не смог вернуться к науке.

Мемориальная доска историку

Только в 1989 году Михаил и его сын были реабилитированы. Сегодня его имя увековечивают в Одессе: в 2015 году на корпусе университета Мечникова открыли мемориальную доску, а теперь и переулок в Киевском районе будет носить его имя.

Напомним, в Одессе приняли решение о демонтаже памятника Исааку Бабелю. Также мы писали, что мэр города Геннадий Труханов отказал активистам Одессы, которые ходатайствовали о предоставлении инсталляции в честь памяти погибших военных на Европейской площади статуса мемориала местного значения.

Одесса Одесская область декоммунизация Новости Одессы переименования
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
