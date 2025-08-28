Флажкам и лампадкам на Европейской площади не дали статус мемориала местного значения

Флаги на Европейской площади. Фото іллюстративное: Новини.LIVE

Активисты Одессы ходатайствовали о предоставлении инсталляции в честь памяти погибших военных на Европейской площади статуса мемориала местного значения. Однако мэр города Геннадий Труханов отказал им в этом.

Об этом сообщают активисты ОО "Делаем вам нервы".

Скандал вокруг мемориала

Импровизированной инсталляции на Европейской площади отказали в предоставлении статуса мемориала местного значения, поскольку место его расположения было выбрано инициативно и без утверждения с городским советом. Кроме того, эта локация не имеет достаточной площади, чтобы проводить торжественные мероприятия. А представленные проекты реиновации площадки не соответствовали высоким архитектурным и градостроительным стандартам.

В ответе горсовета на запрос активистов также отметили, что сейчас разрабатывается проект полноценного мемориала в сотрудничестве мэрией с семьями погибших. Он будет расположен в пределах ул. Канатной и проспекта Леси Украинки. Однако активистов возмутило и это.

"Непонятно почему такое выдающееся место для чествования памяти будет построено так далеко от центра Одессы. Также это не повод забывать о полноценном обеспечении безопасности и ухода за мемориалом на Европейской площади. Требуем усилить надзор за этим участком",— говорится в сообщении активистов.

Ответ горсовета. Фото: ОО "Делаем вам нервы"

Активистам ответили. Фото: ОО "Делаем вам нервы"

Ответ мэра Одессы. Фото: ОО "Делаем вам нервы"

