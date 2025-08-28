Видео
Мемориального комплекса на Европейской площади в Одессе не будет

Мемориального комплекса на Европейской площади в Одессе не будет

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 09:21
Флажкам и лампадкам на Европейской площади не дали статус мемориала местного значения
Флаги на Европейской площади. Фото іллюстративное: Новини.LIVE

Активисты Одессы ходатайствовали о предоставлении инсталляции в честь памяти погибших военных на Европейской площади статуса мемориала местного значения. Однако мэр города Геннадий Труханов отказал им в этом.

Об этом сообщают активисты ОО "Делаем вам нервы".



Скандал вокруг мемориала

Импровизированной инсталляции на Европейской площади отказали в предоставлении статуса мемориала местного значения, поскольку место его расположения было выбрано инициативно и без утверждения с городским советом. Кроме того, эта локация не имеет достаточной площади, чтобы проводить торжественные мероприятия. А представленные проекты реиновации площадки не соответствовали высоким архитектурным и градостроительным стандартам.

В ответе горсовета на запрос активистов также отметили, что сейчас разрабатывается проект полноценного мемориала в сотрудничестве мэрией с семьями погибших. Он будет расположен в пределах ул. Канатной и проспекта Леси Украинки. Однако активистов возмутило и это.

"Непонятно почему такое выдающееся место для чествования памяти будет построено так далеко от центра Одессы. Также это не повод забывать о полноценном обеспечении безопасности и ухода за мемориалом на Европейской площади. Требуем усилить надзор за этим участком",— говорится в сообщении активистов.

None - фото 1
Ответ горсовета. Фото: ОО "Делаем вам нервы"
None - фото 2
Активистам ответили. Фото: ОО "Делаем вам нервы"
None - фото 3
Ответ мэра Одессы. Фото: ОО "Делаем вам нервы"

Напомним, недавно мы писали о скандале с переименованиями в Одессе. А также о том, какой будет Леся Украинка в нашем городе.

Одесса мемориал Геннадий Труханов активисты Новости Одессы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
