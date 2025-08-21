Видео
Скандал с переименованиями в Одессе — чем недовольны активисты

Ua ru
Дата публикации 21 августа 2025 09:29
Активисты обвинили мэрию Одессы в замедлении дерусификации
Пустой указатель. Фото иллюстративное: odesacity

Активисты обвиняют мэрию Одессы в намеренном торможении процесса дерусификации города. Речь идет об идее переименовать переулок Молокова в честь Ирины Поповой.

Об этом сообщают активисты ОО "Делаем вам нервы".

Читайте также:

Что не понравилось активистам

На портале "Социально активный гражданин" продолжается голосование по переименованию переулка Молокова в Киевском районе на переулок Ирины Поповой.

Активисты утверждают, что таким образом городская власть противодействует процессу "дерусификации", поскольку считают социолога Ирину Попову "оппоненткой украинства".

"Вместо того, чтобы чествовать тех, кто создавал украинскую Одессу и наконец выгрести из города Чапаев, Молоковых, Маресьевых и прочий хлам нам в очередной раз предлагают имитацию дерусификации. Теперь — через переименование переулка Молокова в переулок Ирины Поповой. Она была публичной оппоненткой украинства, которая открыто выступала против украинского языка и защищала "триединую русскую культуру",— говорится в сообщении активистов.

Что известно об Ирине Поповой

Ирина Марковна Попова (1931 — 2008) — известный одесский социолог и правозащитница. В конце 1980-х — начале 1990-х годов она была членом общественных организаций, которые декларировали свое стремление отстаивать принципы демократии. А именно Народного Руха Украины и Историко-просветительского, правозащитного, а также благотворительного общества "Одесский Мемориал".

Ирина Попова считается одной из основательниц современной украинской социологии. Была первым в стране доктором философских наук по специальности "прикладная социология".

Напомним, недавно мы писали о том, что в Одессе появится улица Василия Барладяна. А также о том, где будет расположен переулок Толвинского.

Одесса скандал активисты Новости Одессы переименования
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
