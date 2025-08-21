Яка температура води у Чорному морі сьогодні - прогноз погоди в Одесі і області на 21 серпня

Пляж в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 21 серпня, в Одесі і області стане дещо теплыше, ныж було вчора. Тому вода у морі не похолодшає і весь день буде триматися на рівні +22...+23°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама

Читайте також:

Температура води у морі

За даними синоптиків Гідрометцентру, температура морської води сьогодні, 21 серпня, відчутно не зміниться. Вона протягом всього дня буде на рівні +22...+23°С.

Погода в Одесі

Сьогодні в Одесі буде мінлива хмарність, але без опадів. Вітер очікується південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +17...+19 °C, а вдень потеплішає до +26...+28 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність та відсутність опадів. Вітер — південний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +14...+19 °C, вдень — від +27 °C до +32 °C. На автошляхах області видимість добра. Крым того, мешканців регіону попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, в якому році в Україні зникнуть зими. А також про те, яку погоду обіцяли синоптики протягом цього літа.