Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 21 августа

Сегодня, 21 августа, в Одессе и области станет несколько теплее, чем было вчера. Поэтому вода в море не похолодает и весь день будет держаться на уровне +22...+23°С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Температура воды в море

По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 21 августа, ощутимо не изменится. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.

Погода в Одессе

Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.

Погода в Одесской области

Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +27 °C до +32 °C. На автодорогах области видимость хорошая. Крым того, жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.

