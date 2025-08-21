Какая температура воды в Черном море сегодня - прогноз погоды в Одессе и области на 21 августа

Отдых в Одессе — изменилась ли температура воды сегодня
Сегодня, 21 августа, в Одессе и области станет несколько теплее, чем было вчера. Поэтому вода в море не похолодает и весь день будет держаться на уровне +22...+23°С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Температура воды в море
По данным синоптиков Гидрометцентра, температура морской воды сегодня, 21 августа, ощутимо не изменится. Она в течение всего дня будет на уровне +22...+23°С.
Погода в Одессе
Сегодня в Одессе будет переменная облачность, но без осадков. Ветер ожидается южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +17...+19 °C, а днем потеплеет до +26...+28 °C.
Погода в Одесской области
Одесскую область также ожидает переменная облачность и отсутствие осадков. Ветер — южный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет достигать +14...+19 °C, днем — от +27 °C до +32 °C. На автодорогах области видимость хорошая. Крым того, жителей региона предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности.
