Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі з’явилася вулиця Василя Барладяну — яку перейменували

В Одесі з’явилася вулиця Василя Барладяну — яку перейменували

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2025 15:30
Перейменування вулиці в Одесі на честь Василя Барладяну
Вулиця Омська, яку перейменували. Фото: скриншот з google/maps

У Київському районі Одеси вулицю Омську перейменували на честь Василя Барладяну. Це ім’я належить людині, яка пройшла крізь репресії радянської влади, але зберегла вірність Україні та її культурі. Його життя стало символом незламності та боротьби за свободу.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама
Читайте також:

Ким був Василь Барладяну

Василь Барладяну (1942–2010) народився у Трансністрії в родині нащадка генерала Армії УНР. У трирічному віці він втратив батька, якого радянська влада відправила на каторгу. Ця трагедія стала першим болючим досвідом у його житті.

Барладяну здобув освіту військового кореспондента, а пізніше — філолога. Він працював мистецтвознавцем у музеях Західної України та Празькій національній галереї, досліджував зв’язки України з Балканами та Середземномор’ям. Викладав у провідних одеських вишах, популяризуючи українське й світове мистецтво.

Переслідування і незламність

У 1970-х роках наукові публікації Барладяну привернули увагу КДБ. Його допитували, проводили обшуки, звільняли з роботи. Двічі він опинився за ґратами за "наклепи на радянський лад". Загалом шість років провів у таборах, працюючи у кам’яному кар’єрі. Навіть тоді він не зламався: витримав понад рік голодування.

Після звільнення змушений був працювати електромонтером, проте продовжував писати і досліджувати культуру. У 1987 році він приєднався до Міжнародного комітету захисту політв’язнів, а вже у 1990-х читав лекції у Канаді та США, повернувшись згодом до викладання в Одесі.

Спадщина

Наукова й культурна спадщина Барладяну — понад тисяча праць шістьма мовами. Це величезний внесок у розвиток української гуманітарної думки. Його життя і творчість є прикладом сили духу та відданості своїй країні.

Нагадаємо, в Одесі стартувало електронне обговорення щодо перейменування двох міських об’єктів. Також у Дальницькій територіальній громаді на Одещині перейменували низку вулиць, названих на честь героїв війни.

Одеса Одеська область декомунізація вулиці Новини Одеси перейменування
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації