Перейменування вулиці в Одесі на честь Василя Барладяну

Вулиця Омська, яку перейменували. Фото: скриншот з google/maps

У Київському районі Одеси вулицю Омську перейменували на честь Василя Барладяну. Це ім’я належить людині, яка пройшла крізь репресії радянської влади, але зберегла вірність Україні та її культурі. Його життя стало символом незламності та боротьби за свободу.

Про це у неділю, 17 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Реклама

Читайте також:

Ким був Василь Барладяну

Василь Барладяну (1942–2010) народився у Трансністрії в родині нащадка генерала Армії УНР. У трирічному віці він втратив батька, якого радянська влада відправила на каторгу. Ця трагедія стала першим болючим досвідом у його житті.

Барладяну здобув освіту військового кореспондента, а пізніше — філолога. Він працював мистецтвознавцем у музеях Західної України та Празькій національній галереї, досліджував зв’язки України з Балканами та Середземномор’ям. Викладав у провідних одеських вишах, популяризуючи українське й світове мистецтво.

Переслідування і незламність

У 1970-х роках наукові публікації Барладяну привернули увагу КДБ. Його допитували, проводили обшуки, звільняли з роботи. Двічі він опинився за ґратами за "наклепи на радянський лад". Загалом шість років провів у таборах, працюючи у кам’яному кар’єрі. Навіть тоді він не зламався: витримав понад рік голодування.

Після звільнення змушений був працювати електромонтером, проте продовжував писати і досліджувати культуру. У 1987 році він приєднався до Міжнародного комітету захисту політв’язнів, а вже у 1990-х читав лекції у Канаді та США, повернувшись згодом до викладання в Одесі.

Спадщина

Наукова й культурна спадщина Барладяну — понад тисяча праць шістьма мовами. Це величезний внесок у розвиток української гуманітарної думки. Його життя і творчість є прикладом сили духу та відданості своїй країні.

Нагадаємо, в Одесі стартувало електронне обговорення щодо перейменування двох міських об’єктів. Також у Дальницькій територіальній громаді на Одещині перейменували низку вулиць, названих на честь героїв війни.