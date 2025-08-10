Перейменування вулиць в Одесі — де проголосувати

Дівчина дивиться у телефон. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі стартувало електронне обговорення щодо перейменування двох міських об’єктів. Мешканці можуть висловити свою думку до 10 жовтня на офіційному порталі "Соціально активний громадянин". Долучитися можуть усі повнолітні одесити, зареєстровані в місті.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Перейменування в Одесі: які нові назви

У мерії кажуть, що одесити можуть вплинути на те, як звучатимуть назви їхніх вулиць. Міська влада винесла на громадське обговорення перейменування двох об’єктів топоніміки.

Пропонується змінити провулок Молокова у Київському районі на провулок Ірини Попової. А вулиця Чапаєва в Хаджибейському районі може отримати назву Цехова.

Де проголосувати за перейменування вулиць

Обговорення триватиме два місяці — з 10 серпня до 10 жовтня 2025 року. Усі охочі, хто має реєстрацію в Одесі та досяг 18 років, можуть проголосувати на порталі citizen.omr.gov.ua. Для цього треба зареєструватися через електронний підпис, "Дія.Підпис" або BankID та створити особистий кабінет.

У системі можна обрати варіант "Так" або "Ні" щодо кожного об’єкта окремо, а також залишити коментар чи пропозицію. Результати голосування оновлюватимуться в режимі реального часу.

Міська рада закликає мешканців активно долучатися, щоб нові назви відображали сучасний дух міста та його історію.

