Головна Одеса Олександр Усик виконав обіцянку, дану Одесі — яку саме

Олександр Усик виконав обіцянку, дану Одесі — яку саме

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 17:16
Боксер Олександр Усик зустрівся з одеськими благодійниками
Олександр Усик з представниками фонду. Фото: R1_boxing

Абсолютний чемпіон світу з боксу Олександр Усик зустрівся з переможцем благодійного аукціону, що відбувся в Одесі. Зустріч пройшла у теплій атмосфері та стала нагодою обговорити не лише спорт, а й благодійні проєкти. 

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів благодійного аукціону R1_boxing.

Реклама
Читайте також:
Олександр Усик виконав обіцянку, дану Одесі — яку саме - фото 1
Олександр Усик ставить автограф. Фото: R1_boxing

Кава з Усиком

За їхніми словами, 31 травня в Одесі відбувся вечір професійного боксу з благодійним аукціоном. Під час прямої трансляції Олександр Усик пообіцяв переможцю одного з лотів випити разом кави після повернення в Україну. Після перемоги над Данієлем Дюбуа та приїзду додому він дотримав слова.

Реклама

Тепла зустріч та розмови про спорт

Зустріч відбулася в Києві у неформальній обстановці. Говорили про спорт, сучасні підходи до підготовки боксерів, психологічну стійкість, харчування та медичне забезпечення. Усик згадав цікаві моменти зі свого виступу на Олімпійських іграх, де разом із ним був і нинішній тренер молодих боксерів з Миколаєва Олександр Ключко.

Олександр Усик виконав обіцянку, дану Одесі — яку саме - фото 2
Усик ставить автограф на картині. Фото: R1_boxing

Окремо обговорили та благодійні проєкти, які планують реалізувати разом. На завершення чемпіон підписав картину із власним зображенням. Вона поповнить колекцію одеських меценатів.

Реклама

Нагадаємо, Тоні Белью висловив свою думку щодо гіпотетичного поєдинку між абсолютним чемпіоном у надважкій вазі Олександром Усиком та 20-річним британцем Мозесом Ітаумою. Також ми писали, що Фішер назвав двох боксерів, які можуть перемогти Усика.

