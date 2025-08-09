Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Александр Усик выполнил обещание, данное Одессе — какое именно

Александр Усик выполнил обещание, данное Одессе — какое именно

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 17:16
Боксер Александр Усик встретился с одесскими благотворителями
Александр Усик с представителями фонда. Фото: R1_boxing

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с победителем благотворительного аукциона, который состоялся в Одессе. Встреча прошла в теплой атмосфере и стала возможностью обсудить не только спорт, но и благотворительные проекты.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов благотворительного аукциона R1_boxing.

Реклама
Читайте также:
Олександр Усик виконав обіцянку, дану Одесі — яку саме - фото 1
Александр Усик ставит автограф. Фото: R1_boxing

Кофе с Усиком

По их словам, 31 мая в Одессе состоялся вечер профессионального бокса с благотворительным аукционом. Во время прямой трансляции Александр Усик пообещал победителю одного из лотов выпить вместе кофе после возвращения в Украину. После победы над Даниэлем Дюбуа и приезда домой он сдержал слово.

Теплая встреча и разговоры о спорте

Встреча состоялась в Киеве в неформальной обстановке. Говорили о спорте, современных подходах к подготовке боксеров, психологической устойчивости, питании и медицинском обеспечении. Усик вспомнил интересные моменты из своего выступления на Олимпийских играх, где вместе с ним был и нынешний тренер молодых боксеров из Николаева Александр Ключко.

Олександр Усик виконав обіцянку, дану Одесі — яку саме - фото 2
Усик ставит автограф на картине. Фото: R1_boxing

Отдельно обсудили и благотворительные проекты, которые планируют реализовать вместе. В завершение чемпион подписал картину с собственным изображением. Она пополнит коллекцию одесских меценатов.

Напомним, Тони Белью высказал свое мнение относительно гипотетического поединка между абсолютным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и 20-летним британцем Мозесом Итаумой. Также мы писали, что Фишер назвал двух боксеров, которые могут победить Усика.

Одесса спорт Александр Усик Одесская область бокс Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации