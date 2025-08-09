Боксер Александр Усик встретился с одесскими благотворителями

Александр Усик с представителями фонда. Фото: R1_boxing

Абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик встретился с победителем благотворительного аукциона, который состоялся в Одессе. Встреча прошла в теплой атмосфере и стала возможностью обсудить не только спорт, но и благотворительные проекты.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов благотворительного аукциона R1_boxing.

Александр Усик ставит автограф. Фото: R1_boxing

Кофе с Усиком

По их словам, 31 мая в Одессе состоялся вечер профессионального бокса с благотворительным аукционом. Во время прямой трансляции Александр Усик пообещал победителю одного из лотов выпить вместе кофе после возвращения в Украину. После победы над Даниэлем Дюбуа и приезда домой он сдержал слово.

Теплая встреча и разговоры о спорте

Встреча состоялась в Киеве в неформальной обстановке. Говорили о спорте, современных подходах к подготовке боксеров, психологической устойчивости, питании и медицинском обеспечении. Усик вспомнил интересные моменты из своего выступления на Олимпийских играх, где вместе с ним был и нынешний тренер молодых боксеров из Николаева Александр Ключко.

Усик ставит автограф на картине. Фото: R1_boxing

Отдельно обсудили и благотворительные проекты, которые планируют реализовать вместе. В завершение чемпион подписал картину с собственным изображением. Она пополнит коллекцию одесских меценатов.

