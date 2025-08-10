Відключення світла в Київському районі Одеси 11 серпня

Енергетик вимикає світло. фото ілюстративне: freepik

Вранці 11 серпня у Київському районі Одеси відключать електроенергію. Причина — аварійний ремонт обладнання, який триватиме з 05:00 до 17:00. Енергетики обіцяють, що там, де можливо, підключать об’єкти критичної інфраструктури до резервних джерел живлення.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де не буде світла в Одесі

Лінії, станції, масиви та вулиці, що починаються з цифр можна перевірити тут.

Адреси від А до К — тут.

Адреси від Л до Я — тут.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

