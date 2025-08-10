Вимкнення світла в Одесі 10 серпня

Частина Одеси залишилась без світла до вечора — яка причина
В Одесі сьогодні, 10 серпня, проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи на електромережах. Через це десятки вулиць у різних районах міста залишаться без світла. Роботи планують завершити до 20:00.
Про це у неділю, 10 серпня, повідомили в Одеській міській раді.
Де немає світла в Одесі
Центральний РЕМ (до 20:00):
- вул. О. Вадатурського, 79-131
- вул. Гранатна, 1-16
- вул. Г. Михайленко, 18-28, 37-51
- вул. Прибіка Йозефа, 7-28
- вул. Столярського, 4-Г
- вул. Фунтового Івана, 42-54
- пров. Гранатний, 2-8/1
- пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35
- пров. Малиновський, 7
Північний РЕМ (до 20:00):
- вул. Каменярів, 112-118, 295-305
- вул. Республіканська, 226-343
- Хаджибейська дорога, 407-515
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, в Україні встановили новий показник номінальної напруги, який відповідає стандартам ЄС. Також ми писали, скільки цього місяця українці платитимуть за світло.
