Вимкнення світла в Одесі 10 серпня

В Одесі частково вимкнули електроенергію. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі сьогодні, 10 серпня, проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи на електромережах. Через це десятки вулиць у різних районах міста залишаться без світла. Роботи планують завершити до 20:00.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 20:00):

вул. О. Вадатурського, 79-131

вул. Гранатна, 1-16

вул. Г. Михайленко, 18-28, 37-51

вул. Прибіка Йозефа, 7-28

вул. Столярського, 4-Г

вул. Фунтового Івана, 42-54

пров. Гранатний, 2-8/1

пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35

пров. Малиновський, 7

Північний РЕМ (до 20:00):

вул. Каменярів, 112-118, 295-305

вул. Республіканська, 226-343

Хаджибейська дорога, 407-515

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

