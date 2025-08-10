Відео
Україна
Частина Одеси залишилась без світла до вечора — яка причина

Частина Одеси залишилась без світла до вечора — яка причина

Ua ru
Дата публікації: 10 серпня 2025 09:55
Вимкнення світла в Одесі 10 серпня
В Одесі частково вимкнули електроенергію. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі сьогодні, 10 серпня, проводитимуть аварійно-відновлювальні роботи на електромережах. Через це десятки вулиць у різних районах міста залишаться без світла. Роботи планують завершити до 20:00.

Про це у неділю, 10 серпня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
None - фото 1
Перелік адрес. Фото: скриншот з Telegram-каналу ОМР

Де немає світла в Одесі

Центральний РЕМ (до 20:00):

  • вул. О. Вадатурського, 79-131
  • вул. Гранатна, 1-16
  • вул. Г. Михайленко, 18-28, 37-51
  • вул. Прибіка Йозефа, 7-28
  • вул. Столярського, 4-Г
  • вул. Фунтового Івана, 42-54
  • пров. Гранатний, 2-8/1
  • пров. Кордонний, 1-15а, 25, 29, 35
  • пров. Малиновський, 7

Північний РЕМ (до 20:00):

  • вул. Каменярів, 112-118, 295-305
  • вул. Республіканська, 226-343
  • Хаджибейська дорога, 407-515

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, в Україні встановили новий показник номінальної напруги, який відповідає стандартам ЄС. Також ми писали, скільки цього місяця українці платитимуть за світло.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
