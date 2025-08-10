Отключение света в Одессе 10 августа

Часть Одессы осталась без света до вечера — какая причина
В Одессе сегодня, 10 августа, будут проводить аварийно-восстановительные работы на электросетях. Из-за этого десятки улиц в разных районах города останутся без света. Работы планируют завершить до 20:00.
Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в Одесском городском совете.
Где нет света в Одессе
Центральный РЭС (до 20:00):
- ул. А. Вадатурского, 79-131
- ул. Гранатная, 1-16
- ул. Г. Михайленко, 18-28, 37-51
- ул. Прибика Йозефа, 7-28
- ул. Столярского, 4-Г
- ул. Фунтового Ивана, 42-54
- пер. Гранатный, 2-8/1
- пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35
- пер. Малиновский, 7
Северный РЭС (до 20:00):
- ул. Каменщиков, 112-118, 295-305
- ул. Республиканская, 226-343
- Хаджибейская дорога, 407-515
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, в Украине установили новый показатель номинального напряжения, который соответствует стандартам ЕС. Также мы писали, сколько в этом месяце украинцы будут платить за свет.
