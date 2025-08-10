Видео
Видео

Часть Одессы осталась без света до вечера — какая причина

Дата публикации 10 августа 2025 09:55
Отключение света в Одессе 10 августа
В Одессе частично отключили электроэнергию. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе сегодня, 10 августа, будут проводить аварийно-восстановительные работы на электросетях. Из-за этого десятки улиц в разных районах города останутся без света. Работы планируют завершить до 20:00.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в Одесском городском совете.

None - фото 1
Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 20:00):

  • ул. А. Вадатурского, 79-131
  • ул. Гранатная, 1-16
  • ул. Г. Михайленко, 18-28, 37-51
  • ул. Прибика Йозефа, 7-28
  • ул. Столярского, 4-Г
  • ул. Фунтового Ивана, 42-54
  • пер. Гранатный, 2-8/1
  • пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35
  • пер. Малиновский, 7

Северный РЭС (до 20:00):

  • ул. Каменщиков, 112-118, 295-305
  • ул. Республиканская, 226-343
  • Хаджибейская дорога, 407-515

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Украине установили новый показатель номинального напряжения, который соответствует стандартам ЕС. Также мы писали, сколько в этом месяце украинцы будут платить за свет.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
