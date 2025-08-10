Отключение света в Одессе 10 августа

В Одессе частично отключили электроэнергию. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе сегодня, 10 августа, будут проводить аварийно-восстановительные работы на электросетях. Из-за этого десятки улиц в разных районах города останутся без света. Работы планируют завершить до 20:00.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где нет света в Одессе

Центральный РЭС (до 20:00):

ул. А. Вадатурского, 79-131

ул. Гранатная, 1-16

ул. Г. Михайленко, 18-28, 37-51

ул. Прибика Йозефа, 7-28

ул. Столярского, 4-Г

ул. Фунтового Ивана, 42-54

пер. Гранатный, 2-8/1

пер. Кордонный, 1-15а, 25, 29, 35

пер. Малиновский, 7

Северный РЭС (до 20:00):

ул. Каменщиков, 112-118, 295-305

ул. Республиканская, 226-343

Хаджибейская дорога, 407-515

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

