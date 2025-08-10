Видео
Завтра целый район в Одессе останется без света — какой именно

Завтра целый район в Одессе останется без света — какой именно

Ua ru
Дата публикации 10 августа 2025 15:24
Отключение света в Киевском районе Одессы 11 августа
Энергетик выключает свет. фото иллюстративное: freepik

Утром 11 августа в Киевском районе Одессы отключат электроэнергию. Причина — аварийный ремонт оборудования, который продлится с 05:00 до 17:00. Энергетики обещают, что там, где возможно, подключат объекты критической инфраструктуры к резервным источникам питания.

Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в Одесском городском совете.

Читайте также:
Завтра цілий район в Одесі залишиться без світла — який саме - фото 1
Перечень адресов. Фото: скриншот из Telegram-канала ОГС

Где не будет света в Одессе

  • Линии, станции, массивы и улицы, начинающиеся с цифр можно проверить здесь.
  • Адреса от А до К — здесь.
  • Адреса от Л до Я — здесь.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, сколько в этом месяце украинцы будут платить за свет. Также сообщали, что сотни одесситов сегодня остались без света.

Одесса электроэнергия Новости Одессы ДТЭК отключения света свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
