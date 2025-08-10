Отключение света в Киевском районе Одессы 11 августа

Завтра целый район в Одессе останется без света — какой именно
Утром 11 августа в Киевском районе Одессы отключат электроэнергию. Причина — аварийный ремонт оборудования, который продлится с 05:00 до 17:00. Энергетики обещают, что там, где возможно, подключат объекты критической инфраструктуры к резервным источникам питания.
Об этом в воскресенье, 10 августа, сообщили в Одесском городском совете.
Где не будет света в Одессе
- Линии, станции, массивы и улицы, начинающиеся с цифр можно проверить здесь.
- Адреса от А до К — здесь.
- Адреса от Л до Я — здесь.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
